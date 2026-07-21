Google met en service un nouveau câble transatlantique reliant le Portugal aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sergio Goncalves

GOOGL.O , filiale d'Alphabet, a réussi à raccorder un nouveau câble sous-marin transatlantique à Sines, au Portugal, a-t-elle annoncé mardi, ajoutant ainsi une nouvelle liaison de données entre les États-Unis et l'Europe alors que la demande en services de cloud computing et d'intelligence artificielle est en plein essor.

Le câble « Nuvem » de Google, dont le nom vient du mot portugais signifiant « nuage », relie Myrtle Beach, en Caroline du Sud, à Sines, au sud de Lisbonne, en passant par les Bermudes et les Açores.

Le système de câbles Nuvem, qui s'étend sur environ 7 000 km (4 350 miles), comprend 16 paires de fibres optiques d'une capacité nominale totale d'environ 384 térabits par seconde.

Giorgia Abeltino, responsable des affaires gouvernementales et des politiques publiques pour Google Cloud EMEA, a déclaré que Nuvem s’inscrivait dans une vision plus large visant à inciter le Portugal et l’Europe à investir dans les infrastructures stratégiques qui sous-tendent l’économie numérique.

Les câbles sous-marins constituent l’épine dorsale du Web mondial, acheminant plus de 95 % du trafic mondial de données.

Deux câbles sous-marins à haute capacité relient déjà le Portugal à d’autres continents: le câble Equiano, propriété de Google, qui dessert l’Afrique du Sud en passant par d’autres pays africains, et le câble EllaLink, qui relie Sines au Brésil.

Goncalo Matias, ministre de la Réforme de l’État et de l’Innovation, a déclaré que Nuvem s’inscrivait dans une stratégie plus large visant à faire du Portugal une plaque tournante pour les centres de données, l’intelligence artificielle et l’innovation, tout en renforçant la résilience et la souveraineté numériques de l’Europe.

"Le Portugal est en train de devenir ce que sa géographie nous a toujours invités à être: la porte d’entrée atlantique de l’Europe, le point de rencontre de trois continents: l’Europe, l’Afrique et les Amériques", a-t-il déclaré lors de la cérémonie de mise à terre du câble.

Le littoral atlantique du Portugal en fait une plaque tournante de premier plan pour les câbles sous-marins intercontinentaux, contribuant ainsi à faire du pays un pôle d’attraction pour les centres de données axés sur l’IA.

Lisbonne cherche également à tirer parti de l’abondance d’énergies renouvelables à faible coût issues de l’hydroélectricité, du solaire et de l’éolien, avec plus de 2,6 gigawatts de capacité en cours de développement.

Ce projet est mené par le Start Campus de Sines, d’une puissance de 1,2 GW, qui devrait bénéficier des investissements de Microsoft dans l’infrastructure d’IA MSFT.O et qui devrait connaître une croissance substantielle dans les années à venir.