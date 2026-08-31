Google Maps renomme le lac Ontario en "lac Amérique" aux USA après le décret de Trump

Le lac Ontario, situé à la frontière entre les États-Unis et le Canada, a été renommé "lac Amérique" pour les utilisateurs américains de la carte interactive de Google Maps, a indiqué Google dans un communiqué.

Cette décision de l'entreprise survient alors que le président américain Donald Trump a signé un décret pour changer le nom du lac, alimentant une querelle entre les Etats-Unis et le Canada sur fond de négociations commerciales.

"Les utilisateurs de Maps aux États-Unis verront 'Lac Amérique', ceux au Canada continueront de voir 'Lac Ontario', et ceux situés en dehors des États-Unis et du Canada verront les deux noms", a précisé Google dans un article de blog publié samedi.

Le décret présidentiel de Donald Trump concerne le Système d’information sur les noms géographiques des États-Unis (GNIS), qui définit les normes applicables aux cartes officielles américaines.

Le décret n’a aucune incidence sur les conventions de dénomination canadiennes ni sur la manière dont le reste du monde désigne ce lac.

La Maison blanche, le bureau du Premier ministre canadien Mark Carney et celui du Premier ministre de l’Ontario Doug Ford n’ont pas immédiatement commenté la décision de Google.

Google Maps avait procédé à un changement similaire l’année dernière pour le golfe du Mexique, le rebaptisant "golfe d’Amérique" pour les utilisateurs américains après un décret de Donald Trump, signé dès son premier jour à la Maison blanche.

Mark Carney a rejeté la semaine dernière le changement de nom du lac. La gouverneure démocrate de New York, Kathy Hochul, dont l’État partage une longue frontière avec le Canada, a déclaré que "(l'Etat de) New York ne l’appellera pas ainsi".

Phil Scott, le gouverneur républicain du Vermont voisin, a également qualifié la décision de Donald Trump de "mesquine et décevante" sur les réseaux sociaux.

Le Premier ministre de l'Etat canadien de l'Ontario, Doug Ford, a dévoilé samedi un grand panneau au bord du lac sur lequel on peut lire, en anglais et en français : "Lac Ontario. Aujourd’hui et pour toujours".

"Le président Trump peut l’appeler comme bon lui semble, mais je peux vous dire que le reste du monde l’appellera toujours le lac Ontario", a déclaré Doug Ford dans une vidéo publié sur X.

(Rédigé par Joseph Ax et Andrew Chung ; avec Allison Lampert ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)