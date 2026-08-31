 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Google Maps renomme le lac Ontario en "lac Amérique" aux USA après le décret de Trump
information fournie par Reuters 31/08/2026 à 10:24
Ajouter Boursorama à vos sources

Le lac Ontario, situé à la frontière entre les États-Unis et le Canada, a été renommé "lac Amérique" pour les utilisateurs américains de la carte interactive de Google Maps, a indiqué Google dans un communiqué.

Cette décision de l'entreprise survient alors que le président américain Donald Trump a signé un décret pour changer le nom du lac, alimentant une querelle entre les Etats-Unis et le Canada sur fond de négociations commerciales.

"Les utilisateurs de Maps aux États-Unis verront 'Lac Amérique', ceux au Canada continueront de voir 'Lac Ontario', et ceux situés en dehors des États-Unis et du Canada verront les deux noms", a précisé Google dans un article de blog publié samedi.

Le décret présidentiel de Donald Trump concerne le Système d’information sur les noms géographiques des États-Unis (GNIS), qui définit les normes applicables aux cartes officielles américaines.

Le décret n’a aucune incidence sur les conventions de dénomination canadiennes ni sur la manière dont le reste du monde désigne ce lac.

La Maison blanche, le bureau du Premier ministre canadien Mark Carney et celui du Premier ministre de l’Ontario Doug Ford n’ont pas immédiatement commenté la décision de Google.

Google Maps avait procédé à un changement similaire l’année dernière pour le golfe du Mexique, le rebaptisant "golfe d’Amérique" pour les utilisateurs américains après un décret de Donald Trump, signé dès son premier jour à la Maison blanche.

Mark Carney a rejeté la semaine dernière le changement de nom du lac. La gouverneure démocrate de New York, Kathy Hochul, dont l’État partage une longue frontière avec le Canada, a déclaré que "(l'Etat de) New York ne l’appellera pas ainsi".

Phil Scott, le gouverneur républicain du Vermont voisin, a également qualifié la décision de Donald Trump de "mesquine et décevante" sur les réseaux sociaux.

Le Premier ministre de l'Etat canadien de l'Ontario, Doug Ford, a dévoilé samedi un grand panneau au bord du lac sur lequel on peut lire, en anglais et en français : "Lac Ontario. Aujourd’hui et pour toujours".

"Le président Trump peut l’appeler comme bon lui semble, mais je peux vous dire que le reste du monde l’appellera toujours le lac Ontario", a déclaré Doug Ford dans une vidéo publié sur X.

(Rédigé par Joseph Ax et Andrew Chung ; avec Allison Lampert ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ALPHABET-A
346,5900 USD NASDAQ +1,74%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    TAP Air Portugal toujours dans le rouge avant sa privatisation
    information fournie par Boursorama avec AFP 31.08.2026 11:39 

    La compagnie aérienne TAP Air Portugal, en passe d'être reprivatiséee, a enregistré lundi une perte de nette 59,3 millions d'euros au deuxième trimestre, contre un bénéfice de 38,3 millions d'euros un an plus tôt, pénalisée par la monté du prix du carburant. Malgré ... Lire la suite

  • EQUASENS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    EQUASENS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 31.08.2026 11:36 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • Un stupa bouddhiste endommagé par des crues soudaines au centre de Trishuli, dans le district de Nuwakot, le 31 août 2026 au Népal ( AFP / Arun SANKAR )
    Crue dans l'Himalaya: déjà 900 morts, les secours à la recherche de milliers de disparus
    information fournie par AFP 31.08.2026 11:32 

    Les jours passent et l'ampleur de la catastrophe se précise à mesure de la lente progression des secours: le bilan de la crue qui a dévasté mercredi le Népal et la Chine s'est encore aggravé lundi pour s'établir à plus de 900 morts et 4.700 disparus. "Notre pays ... Lire la suite

  • Strike Magazine
    Strike Magazine : "chamboule tout" sur les sous-jacents de type action
    information fournie par SG Bourse 31.08.2026 11:31 

    L'été que nous venons de traverser a rebattu les cartes du classement du top 5 des sousjacents actions les plus échangés sur les Produits de Bourse*. Pas moins de 3 nouveaux venus au classement et un leader historique qui rétrograde de 2 places… 5 places de mieux ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
BIOPHYTIS
0,062 +18,32%
CAC 40
8 403,48 +0,03%
Pétrole Brent
91,01 +1,81%
HAFFNER ENERGY
0,531 -2,21%
SOITEC
111,5 +3,24%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank