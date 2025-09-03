Google maintient son accord avec Chrome et Apple, mais doit partager ses données dans le cadre d'une décision antitrust importante

Google évite la vente forcée de Chrome

L'action Alphabet en hausse de 7 %

Le ministère de la Justice évalue les prochaines étapes de l'affaire

Google n'aura pas à vendre son navigateur Chrome, a déclaré un juge à Washington mardi, donnant une rare victoire à Big Tech dans sa bataille avec les autorités antitrust américaines, mais ordonnant à Google de partager des données avec ses rivaux pour ouvrir la concurrence dans la recherche en ligne.

Les actions d'Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, ont augmenté de 7,2 % dans les échanges prolongés de mardi, les investisseurs se réjouissant de la décision du juge, qui permet également à Google de continuer à effectuer des paiements lucratifs à Apple AAPL.O qui, selon les autorités antitrust, ont gelé les rivaux dans le domaine de la recherche en ligne. Les actions d'Apple ont augmenté de 3 %.

Le juge de district américain Amit Mehta a également décidé que Google pouvait conserver son système d'exploitation Android, qui, avec Chrome, contribue à l'activité de publicité en ligne de Google, qui domine le marché.

Cette décision est le fruit d'une bataille juridique de cinq ans entre l'une des entreprises les plus rentables au monde et les États-Unis, où les autorités de régulation antitrust et les législateurs remettent depuis longtemps en question la domination du marché par les grandes entreprises technologiques. L'année dernière, M. Mehta a statué, à l'adresse , que Google détenait un monopole illégal dans le domaine de la recherche en ligne et de la publicité qui s'y rapporte.

Mais le juge a abordé la tâche consistant à imposer des mesures correctives à Google avec "humilité", écrit-il, en soulignant la concurrence créée par les entreprises d'intelligence artificielle depuis le début de l'affaire.

"Il est demandé à la Cour de regarder dans une boule de cristal et de se projeter dans l'avenir. Ce n'est pas exactement le point fort d'un juge", a écrit M. Mehta.

Si le partage des données avec les concurrents renforcera les rivaux de Google dans le domaine de la publicité, le fait de ne pas avoir à vendre Chrome ou Android élimine une préoccupation majeure pour les investisseurs qui les considèrent comme des pièces maîtresses de l'activité globale de Google.

Google est confronté à une menace majeure de la part d'outils d'intelligence artificielle de plus en plus populaires, notamment le populaire chatbot ChatGPT d'OpenAI, qui érodent déjà la position dominante de Google. Si elles sont autorisées à accéder aux données que Google est tenu de partager, les entreprises d'IA pourraient renforcer leur développement de chatbots et, dans certains cas, de moteurs de recherche et de navigateurs web d'IA.

"L'argent qui afflue dans cet espace, et la rapidité avec laquelle il est arrivé, sont étonnants", a écrit M. Mehta, affirmant que les entreprises d'IA sont déjà mieux placées pour concurrencer Google que n'importe quel développeur de moteur de recherche ne l'a été depuis des dizaines d'années.

Deepak Mathivanan, analyste chez Cantor Fitzgerald, a déclaré que les exigences en matière de partage des données représentaient un risque concurrentiel pour Google, mais pas dans l'immédiat.

"Il faudra plus de temps pour que les consommateurs adoptent également ces nouvelles expériences", a-t-il déclaré.

Les autorités antitrust américaines étudient les prochaines étapes, a déclaré le procureur général adjoint Gail Slater sur X.

Google a indiqué dans un billet de blog qu'il craignait que le partage des données "ait un impact sur nos utilisateurs et leur vie privée, et nous examinons la décision de près"

Google a déclaré précédemment qu'il prévoyait de faire appel , ce qui signifie qu'il pourrait s'écouler des années avant que l'entreprise ne soit tenue de donner suite à la décision. Il est probable que l'affaire finisse devant la Cour suprême.

"Le juge Mehta est conscient que la Cour suprême est la destination finale probable de l'affaire, et il a choisi des solutions qui ont de bonnes chances d'être acceptées par la Cour", a déclaré William Kovacic, directeur du centre de droit de la concurrence de l'université George Washington.

DES MILLIARDS DE PAIEMENTS

La décision a également été un soulagement pour Apple et d'autres fabricants d'appareils et de navigateurs Web, qui, selon M. Mehta, peuvent continuer à recevoir de Google des paiements au titre du partage des recettes publicitaires pour les recherches effectuées sur leurs appareils. Selon les analystes de Morgan Stanley, Google verse à Apple 20 milliards de dollars par an l'année dernière .

L'interdiction des paiements est d'autant moins nécessaire dans le contexte de l'essor de l'IA, écrit M. Mehta, où des produits tels que ChatGPT d'OpenAI "constituent une menace pour la primauté de la recherche traditionnelle sur Internet"

La décision a également facilité le chargement des applications créées par les rivaux de Google par les fabricants d'appareils et d'autres acteurs qui définissent la recherche Google par défaut, en interdisant à Google de conclure des contrats d'exclusivité.

Google lui-même avait proposé d'assouplir ces accords , et ses accords les plus récents avec les fabricants d'appareils Samsung Electronics 005930.KS et Motorola et les opérateurs de téléphonie mobile AT&T et Verizon leur permettent de charger des offres de recherche rivales.

LA RÉPRESSION DES GRANDES ENTREPRISES TECHNOLOGIQUES

Outre l'affaire des recherches, Google est impliqué dans des litiges concernant sa position dominante sur d'autres marchés.

L'entreprise a récemment déclaré qu'elle continuerait à se battre contre une décision l'obligeant à réorganiser sa boutique d'applications dans le cadre d'un procès remporté par Epic Games, le créateur de "Fortnite".

Par ailleurs, Google devrait être jugé dans le courant du mois pour déterminer les mesures à prendre dans une autre affaire intentée par le ministère de la Justice, dans laquelle un juge a estimé que l'entreprise détenait des monopoles illégaux dans le domaine de la technologie de la publicité en ligne.

Les deux procès intentés par le ministère de la Justice contre Google s'inscrivent dans le cadre d'une vaste campagne de répression bipartisane menée par les États-Unis contre les grandes entreprises technologiques, qui a débuté pendant le premier mandat du président Donald Trump et comprend des procès contre Meta Platforms META.O , Amazon AMZN.O et Apple.