Google investit 5 milliards d'euros en Belgique et crée 300 emplois

Le géant américain de la technologie Google GOOGL.O a annoncé mercredi son intention d'investir 5 milliards d'euros (5,80 milliards de dollars) en Belgique, ce qui, selon l'entreprise, permettra de créer 300 emplois supplémentaires dans le pays.

Google a ajouté que l'investissement se concentrerait sur le secteur de l'IA et sur l'expansion de ses campus de centres de données en Belgique.

Google a également annoncé des accords visant à soutenir le développement de nouveaux parcs éoliens terrestres en Belgique. (1 $ = 0,8615 euro)