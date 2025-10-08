 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 057,00
+1,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Google investit 5 milliards d'euros en Belgique et crée 300 emplois
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 19:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant américain de la technologie Google GOOGL.O a annoncé mercredi son intention d'investir 5 milliards d'euros (5,80 milliards de dollars) en Belgique, ce qui, selon l'entreprise, permettra de créer 300 emplois supplémentaires dans le pays.

Google a ajouté que l'investissement se concentrerait sur le secteur de l'IA et sur l'expansion de ses campus de centres de données en Belgique.

Google a également annoncé des accords visant à soutenir le développement de nouveaux parcs éoliens terrestres en Belgique. (1 $ = 0,8615 euro)

Valeurs associées

ALPHABET-A
244,6214 USD NASDAQ -0,46%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank