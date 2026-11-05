Google investit 17 milliards de dollars dans un centre de données au Wyoming malgré les oppositions politiques

Google a annoncé un investissement de 17 milliards de dollars pour construire son premier centre de données dans le Wyoming, confirmant l'accélération de ses dépenses dans les infrastructures d'intelligence artificielle. Ce projet intervient toutefois dans un contexte de résistance politique croissante aux États-Unis, où les élections de mi-mandat ont révélé une forte opposition à l'implantation de nouvelles installations. Selon Ballotpedia, 40 des 41 mesures électorales concernant les centres de données soumises au vote cette semaine ont abouti à des résultats défavorables au secteur, alimentant les inquiétudes sur le rythme futur de déploiement des capacités de calcul.

Le projet sera développé en partenariat avec Tallgrass Energy, Black Hills Energy, American Electric Power et Related Digital. Il comprendra notamment une installation électrique de 702 mégawatts reposant sur des piles à combustible fournies par Bloom Energy et associées à une technologie de captage et de stockage du carbone. Cette infrastructure doit contribuer à répondre aux besoins énergétiques considérables des centres de données destinés à l'entraînement et à l'exploitation des modèles d'IA. Le choix du Wyoming, État où Donald Trump avait recueilli plus de 70% des voix en 2024, intervient alors que les questions d'approvisionnement électrique et d'acceptabilité locale deviennent déterminantes pour les grands projets technologiques.

Les résultats électoraux récents, notamment au Texas et en Géorgie, ont renforcé les préoccupations des investisseurs concernant les obstacles politiques et réglementaires susceptibles de ralentir la construction de nouvelles infrastructures. Microsoft a parallèlement renoncé à une extension majeure de son contrat avec Nscale au Texas et prévoirait de renforcer la supervision de certains projets développés par des fournisseurs spécialisés dans le cloud d'IA, dont Nebius, IREN et Nscale. Ces décisions illustrent une prudence accrue face aux risques d'exécution et aux investissements considérables nécessaires au développement des centres de données. La réaction des marchés a été particulièrement négative pour Bloom Energy, dont l'action a chuté de plus de 14%, les investisseurs redoutant un ralentissement des commandes d'équipements énergétiques.

Malgré ces incertitudes, Google poursuit sa stratégie d'expansion pour répondre à la croissance des besoins en puissance de calcul liés à l'intelligence artificielle. L'investissement annoncé au Wyoming souligne l'importance stratégique de sécuriser simultanément des capacités informatiques et leur alimentation électrique. Il met également en évidence les nouveaux défis auxquels sont confrontés les grands groupes technologiques, désormais contraints d'intégrer davantage les risques politiques, les contraintes réglementaires et les préoccupations locales dans leurs décisions d'investissement. La réalisation de ces projets dépendra ainsi autant de leur financement que de leur acceptation par les territoires concernés.