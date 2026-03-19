Google étend ses accords avec les services publics pour réduire la consommation d'électricité de ses centres de données pendant les périodes de pointe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Laila Kearney

Google GOOGL.O a signé des accords avec cinq compagnies d'électricité américaines dans des États allant de l'Arkansas au Minnesota pour réduire sa consommation d'électricité pendant les périodes de forte demande, a déclaré l'entreprise jeudi, dans le cadre de ses derniers efforts pour sécuriser l'alimentation des centres de données en pleine croissance, alors que les nouvelles sources d'approvisionnement sont lentes à se mettre en place.

L'accès immédiat à de grandes quantités d'électricité est devenu l'un des principaux obstacles dans la course des grandes entreprises technologiques à l'expansion des technologies d'intelligence artificielle, qui sont développées dans des entrepôts de serveurs à forte consommation d'énergie, connus sous le nom de centres de données. Alors que l'approvisionnement en électricité se raréfie dans certaines régions du pays et que la construction de nouvelles infrastructures prend souvent des années, les entreprises technologiques ont récemment pris des mesures inhabituelles, notamment en construisant de nouvelles centrales électriques ou en remettant en service des unités nucléaires fermées. .

Dans le cadre des accords de "réponse à la demande", Google réduira la consommation d'électricité de certains centres de données lorsque la demande sur le réseau est exceptionnellement élevée.

"Il s'agit d'un outil très important pour répondre à la demande future", a déclaré Michael Terrell, responsable de l'énergie avancée chez Google.

La demande d'électricité atteint généralement des sommets lors des journées très chaudes ou très froides, lorsque les particuliers et les entreprises augmentent la climatisation ou le chauffage, ce qui accroît le risque de pannes de courant itinérantes. Les services publics et les opérateurs de réseau maintiennent des réserves supplémentaires et ont depuis longtemps conclu des contrats avec les grands consommateurs d'énergie, notamment les fabricants et les mineurs de crypto-monnaie, pour qu'ils réduisent leur consommation pendant les périodes de pointe.

Google a maintenant signé des contrats avec Entergy Arkansas, Minnesota Power et DTE Energy, qui s'ajoutent aux accords initiaux annoncés l'année dernière avec Indiana Michigan Power et la Tennessee Valley Authority.

Dans le cadre de ces contrats, Google met à disposition jusqu'à 1 gigawatt de la demande d'électricité de son centre de données pour la réduire pendant les périodes de pointe, lorsque les risques de panne sont les plus élevés.

Un gigawatt peut alimenter environ 750 000 foyers.