Google échappe au démantèlement de son activité publicitaire

Google a évité une cession forcée de sa plateforme publicitaire AdX, après le refus d'une juge fédérale d'accéder à la demande du département américain de la Justice. Cette décision intervient alors que le groupe avait précédemment été reconnu coupable de pratiques anticoncurrentielles sur certains marchés des technologies publicitaires. Le tribunal a préféré imposer des changements dans les pratiques commerciales de Google, dont les modalités détaillées seront publiées dans 14 jours.

Le DOJ réclamait la vente d'AdX, estimant que Google ne pouvait plus être considéré comme digne de confiance pour exploiter cette place de marché après avoir illégalement lié son serveur publicitaire à sa plateforme d'échange. Google avait notamment proposé, comme alternative, de fournir à ses concurrents un accès en temps réel aux offres déposées lors des enchères. Ad Manager représentait 4,1% du chiffre d'affaires total de Google et 1,5% de son bénéfice d'exploitation en 2020, selon Wedbush et des documents judiciaires.

Cette décision constitue le troisième revers récent des autorités antitrust américaines dans leurs tentatives d'imposer une cession d'actifs à un géant technologique. Des juges ont déjà refusé de contraindre Meta à vendre Instagram et WhatsApp et Google à céder Chrome, malgré des procédures pour pratiques anticoncurrentielles. Les affaires visant Amazon et Apple restent en cours, tandis que le nouveau jugement relance le débat sur l'efficacité des procédures judiciaires pour limiter la puissance des grandes plateformes technologiques.