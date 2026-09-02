 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Google échappe au démantèlement de son activité publicitaire
information fournie par Zonebourse 02/09/2026 à 21:51
Ajouter Boursorama à vos sources

Google a évité une cession forcée de sa plateforme publicitaire AdX, après le refus d'une juge fédérale d'accéder à la demande du département américain de la Justice. Cette décision intervient alors que le groupe avait précédemment été reconnu coupable de pratiques anticoncurrentielles sur certains marchés des technologies publicitaires. Le tribunal a préféré imposer des changements dans les pratiques commerciales de Google, dont les modalités détaillées seront publiées dans 14 jours.

Le DOJ réclamait la vente d'AdX, estimant que Google ne pouvait plus être considéré comme digne de confiance pour exploiter cette place de marché après avoir illégalement lié son serveur publicitaire à sa plateforme d'échange. Google avait notamment proposé, comme alternative, de fournir à ses concurrents un accès en temps réel aux offres déposées lors des enchères. Ad Manager représentait 4,1% du chiffre d'affaires total de Google et 1,5% de son bénéfice d'exploitation en 2020, selon Wedbush et des documents judiciaires.

Cette décision constitue le troisième revers récent des autorités antitrust américaines dans leurs tentatives d'imposer une cession d'actifs à un géant technologique. Des juges ont déjà refusé de contraindre Meta à vendre Instagram et WhatsApp et Google à céder Chrome, malgré des procédures pour pratiques anticoncurrentielles. Les affaires visant Amazon et Apple restent en cours, tandis que le nouveau jugement relance le débat sur l'efficacité des procédures judiciaires pour limiter la puissance des grandes plateformes technologiques.

Valeurs associées

ALPHABET-A
337,1200 USD NASDAQ +0,63%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,31 +0,13%
CAC 40
8 280,63 -0,26%
2CRSI
28,1 +9,25%
HAFFNER ENERGY
0,568 +9,23%
BIOPHYTIS
0,0532 +1,14%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank