Google échappe au démantèlement de ses activités publicitaires, troisième défaite des États-Unis dans une affaire de concurrence visant les géants de la technologie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des éléments de contexte aux paragraphes 1 et 2, des détails sur la décision au paragraphe 3, des éléments de contexte au paragraphe 4, l'évolution du cours de l'action au paragraphe 5, la réaction de Google au paragraphe 6, les commentaires du ministère américain de la Justice aux paragraphes 7 et 8, ainsi que des commentaires externes au paragraphe 18)

* La juge accepte des mesures correctives comportementales plutôt que d’imposer la vente de la plateforme AdX de Google

* La juge Brinkema publiera le texte détaillé de la décision dans 14 jours, après suppression des passages confidentiels

* Selon une analyse de Wedbush, Ad Manager représentait 4,1 % du chiffre d'affaires de Google en 2020

par Jody Godoy et Jonathan Stempel

GOOGL.O , filiale d’Alphabet, a échappé mercredi à un démantèlement de son activité de technologie publicitaire, marquant ainsi la troisième fois ces dernières années que les autorités américaines de la concurrence tentent en vain d’imposer le démantèlement d’un géant technologique.

La juge américaine Leonie Brinkema, à Alexandria, en Virginie, a refusé d’obliger Google à céder AdX, plateforme sur laquelle les éditeurs versent à Google une commission de 20 % pour vendre des publicités lors d’enchères qui se déroulent instantanément lorsque les utilisateurs chargent des sites web. Le ministère de la Justice avait fait valoir qu’on ne pouvait pas faire confiance à Google pour gérer cette plateforme publicitaire en ligne après que la juge Brinkema eut statué que Google avait illégalement étouffé la concurrence.

La juge a accepté des mesures correctives comportementales. Elle rendra un jugement détaillé dans 14 jours afin de laisser le temps de caviarder les informations confidentielles. Google avait proposé des mesures correctives, notamment l’octroi d’un accès en temps réel aux enchères pour ses concurrents.

Cette décision a relancé le débat sur la capacité des tribunaux à contrôler le pouvoir sans précédent de ce secteur sur l’économie américaine, ainsi que sur le sort d’une campagne de répression lancée sous le premier mandat du président Donald Trump. Les affaires contre Amazon AMZN.O et Apple AAPL.O , concernant les marchés des smartphones et de la vente en ligne, n’ont pas encore été jugées. Et bien que deux juges aient conclu que Google s’était livré à des pratiques anticoncurrentielles sur des marchés distincts, ils ont rejeté la mesure la plus radicale consistant à lui imposer de céder des actifs.

AdX ne représente qu’une petite partie des activités de Google. L’action Google a légèrement réduit ses gains après le verdict et a clôturé en hausse de 0,6 %.

Google s’est félicité de la décision de justice. " Nous sommes très heureux que la Cour ait rejeté la proposition du ministère américain de la Justice visant à démanteler des outils qui aident les petites entreprises à atteindre de nouveaux clients et à se développer", a déclaré Lee-Anne Mulholland, cadre dirigeante de l’entreprise.

Le ministère de la Justice se dit "satisfait que le tribunal ait ordonné des mesures de redressement substantielles", a-t-il indiqué dans un message publié sur X.

"Nous avons fait un pas de plus vers le rétablissement de la concurrence et l’apport d’un soulagement aux Américains sur les marchés de la publicité en ligne. Le ministère évalue actuellement les prochaines mesures appropriées", a déclaré le ministère américain de la Justice.

GOOGLE A AFFIRMÉ QUE LA CESSION NUIRAIT AUX CLIENTS

Le ministère américain de la Justice et une large coalition d’États ont poursuivi Google en justice en 2023 pour sa position dominante sur les marchés des technologies publicitaires utilisées par les éditeurs en ligne et les sites web.

En avril 2025, la juge Brinkema a statué que Google détenait des monopoles illégaux sur les serveurs hébergeant les publicités des éditeurs et sur les plateformes d’échange publicitaire qui font le lien entre acheteurs et vendeurs. La juge a conclu que Google avait illégalement contraint les éditeurs utilisant son serveur publicitaire à recourir à son service AdX.

Le comportement anticoncurrentiel du géant technologique "a causé un préjudice substantiel aux éditeurs clients de Google, au processus concurrentiel et, en fin de compte, aux consommateurs d’informations sur le Web ouvert", avait déclaré la juge Brinkema à l’époque.

Lors d’un procès l’année dernière portant sur les mesures correctives à prendre dans cette affaire, le ministère américain de la Justice (DOJ) a fait valoir qu’on ne pouvait pas faire confiance à Google pour gérer AdX, compte tenu de son comportement passé.

Google a fait valoir qu’une vente forcée serait techniquement difficile et entraînerait une transition longue et pénible qui porterait préjudice aux clients. L’entreprise a également cherché à démontrer que la demande du DOJ différait de sa propre offre antérieure de vendre AdX pour mettre fin à une enquête de concurrence de l’UE, dont Reuters avait fait état en 2024.

Selon une étude de Wedbush et l'analyse des documents judiciaires, Ad Manager représentait 4,1% du chiffre d’affaires global de Google et 1,5% de son résultat d’exploitation en 2020. Les chiffres plus récents ont été caviardés dans les documents judiciaires.

LA RÉPRESSION AMÉRICAINE CONTRE LES GÉANTS DE LA TECHNOLOGIE EN DANGER

Bien que Google ait été condamné à modifier certaines de ses pratiques commerciales, cette décision marque la troisième fois consécutive qu’un juge rejette une demande des autorités américaines de la concurrence visant à démanteler les géants de la tech.

Sacha Haworth, directrice exécutive de The Tech Oversight Project, a déclaré que ces décisions "prouvent que les tribunaux, à eux seuls, ne nous sauveront pas des géants de la tech". Ce groupe de défense a proposé une législation visant à rétablir la concurrence dans le domaine de la publicité numérique.

L’année dernière, un juge fédéral de Washington a rejeté la tentative de la Commission fédérale du commerce (FTC) visant à obliger Meta Platforms META.O à céder Instagram et WhatsApp, estimant que l’agence n’avait pas prouvé que Meta détenait un monopole dans un paysage des réseaux sociaux qui a radicalement évolué depuis le dépôt de l’affaire en 2020. La FTC a interjeté appel.

De même, un autre juge de Washington, qui avait précédemment jugé que Google détenait un monopole illégal dans le domaine de la recherche en ligne, a rejeté la demande du ministère américain de la Justice (DOJ) visant à obliger l’entreprise à céder son navigateur Chrome , invoquant la concurrence croissante d’entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle générative, telles que ChatGPT d’OpenAI.