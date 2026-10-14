Google DeepMind et Google Cloud vont permettre aux chercheurs européens d'accéder à des modèles de pointe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google DeepMind et Google Cloud, le service cloud d’ GOOGL.O , filiale d’Alphabet, offriront à jusqu’à 200 chercheurs scientifiques européens un accès direct à leurs modèles de pointe, ainsi que 3 millions de dollars de crédits de calcul, a annoncé mercredi le géant américain de la technologie.

* Cette initiative permettra aux chercheurs d’accéder directement aux outils scientifiques des deux entreprises, notamment AlphaFold 3, WeatherNext, AlphaGenome, AlphaEvolve et AlphaEarth Foundations.

* Les entreprises ont déclaré que cela aiderait les chercheurs à relever plus rapidement des défis complexes, allant de la prévision de phénomènes météorologiques extrêmes à la cartographie de structures moléculaires.