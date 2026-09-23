Google confronté à une pression britannique pour intégrer des assistants IA dans les écrans de choix d'Android et de Chrome

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions sur les propositions et le contexte du paragraphe 2)

L'autorité britannique de la concurrence a présenté mercredi des propositions visant à offrir aux utilisateurs d'Android et de Chrome de Google davantage de choix et de contrôle sur les services de recherche qu'ils utilisent, y compris les assistants IA tels que ChatGPT et Perplexity.

Ces règles plus strictes obligeraient Google à proposer aux utilisateurs un choix de fournisseurs de services de recherche lors de la première configuration d’un téléphone Android ou de l’ouverture de Chrome, à les inviter une fois par an à choisir un service par défaut, et à autoriser les assistants IA répondant à ses critères techniques et de sécurité à apparaître sur ces écrans.

Elles exigeraient également des fournisseurs de services de recherche qu’ils attribuent de manière équitable les contenus des éditeurs, afin que les utilisateurs puissent accéder aux documents sources et savoir d’où proviennent les résultats.

« La manière dont les gens recherchent des informations en ligne est en train de changer », a déclaré Sarah Cardell, directrice générale de la CMA. « Nous avons écouté attentivement les retours d’expérience et réagissons rapidement à l’essor des assistants IA, que les gens utilisent de plus en plus comme service de recherche, mais qui ne figurent pas sur les écrans de choix de Google. »

Ces propositions font l’objet d’une consultation publique jusqu’au 9 octobre, la CMA devant rendre sa décision finale d’ici la fin de l’année.

En juin, l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a ordonné à Google d’assurer une plus grande transparence sur le fonctionnement de son classement de recherche, dans le cadre de nouvelles règles visant à renforcer la concurrence.