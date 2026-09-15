Google Cloud élargit son partenariat avec Salesforce, ouvre un centre à Singapour

A l'occasion de Dreamforce 2026, Salesforce et Google Cloud font part d'un élargissement de leur partenariat stratégique afin "d'éliminer les frictions liées aux systèmes d'entreprise fragmentés, où les données, agents et applications évoluent en silos, et d'accélérer l'adoption de l'IA en entreprise".

"En faisant fonctionner Salesforce sur l'infrastructure Google Cloud et en connectant l'architecture headless de Salesforce à Gemini Enterprise de Google Cloud, les agents sur l'une ou l'autre plateforme peuvent raisonner et agir sur les mêmes données sans intégrations personnalisées", indiquent les deux groupes.

Ils précisent que leur alliance soutient une base technique résiliente pour l'IA d'entreprise, associant les données fiables, les flux de travail, la logique métier et les actions de Salesforce aux capacités d'agent et de raisonnement de Gemini Enterprise, ainsi qu'aux interfaces quotidiennes où équipes et consommateurs interagissent en temps réel.

Hyperforce sur Google Cloud gère déjà le trafic client en production réelle. Salesforce commencera à migrer certains clients aux Etats-Unis au 4e trimestre 2026, marquant une étape importante pour le partenariat visant à déployer à grande échelle la plateforme de confiance de Salesforce sur Google Cloud.

De plus, Google Cloud devient l'un des premiers hyperscalers à implémenter l'architecture headless de Salesforce, permettant aux clients de déployer des flux de travail intelligents sur leurs outils de vente, de service et de productivité, avec une sécurité et une capacité de mise à l'échelle sans compromis.

Un centre d'ingénierie inauguré à Singapour

Par ailleurs, conformément à son projet annoncé en février dernier, Google Cloud fait part de l'inauguration du Singapore Engineering Center, son centre phare de développement de produits en Asie du Sud-Est, situé à proximité de son laboratoire de recherche Google DeepMind.

Rassemblant des ingénieurs spécialisés dans divers domaines liés à l'IA, ce centre collaborera directement avec des entreprises pour traduire des avancées techniques fondamentales en systèmes cloud prêts pour la production, adaptés aux besoins des entreprises singapouriennes visant les marchés internationaux.

Pour transformer ces nouveaux produits du centre d'ingénierie en une production commerciale soutenue, Google Cloud étend également ses investissements dans sa main-d'oeuvre régionale d'ingénieurs déployés sur le terrain (FDE ou Forward Deployed Engineers).