Google (Alphabet) se voit infliger une amende en Irlande

La Commission de protection des données (DPC) irlandaise indique avoir infligé à Google une amende administrative de 403 MEUR, à la suite d'une enquête sur le traitement des données de localisation par le groupe américain, et lui avoir ordonné de mettre ce traitement en conformité dans un délai de six mois.

L'autorité de surveillance rappelle avoir lancé une enquête en février 2020, à la suite de plaintes déposées par plusieurs organisations européennes de défense des droits des consommateurs, dont le BEUC, concernant le traitement par Google des données de localisation en lien avec certains services et produits.

Le champ d'application de l'enquête concernait le traitement par Google des données de localisation dans le cadre de trois fonctionnalités spécifiques, à savoir "Activité Web & App", "Historique de localisation" et "Précision de la localisation", entre l'entrée en vigueur du RGPD, le 25 mai 2018, et le 4 février 2020.

La DPC a conclu que Google avait enfreint le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) en ce qui concerne la légalité et l'équité du traitement des données de localisation, ainsi que leur conservation, dans les fonctionnalités "Activité Web & App" et "Historique de localisation".

La filiale d'Alphabet avait également enfreint ses obligations de responsabilité au titre du RGPD en ne pouvant pas démontrer le respect des principes de légalité, d'équité et de transparence concernant le traitement des données personnelles dans le cadre de la fonctionnalité "Précision de la localisation", ainsi que ses obligations de transparence pour les trois fonctionnalités.

"Les données de localisation peuvent apporter à la fois des bénéfices et des préjudices aux individus. Elles peuvent grandement améliorer l'utilité des services en ligne, mais peuvent aussi révéler une quantité importante d'informations sur une personne, y compris des informations intrinsèquement privées", rappelle Graham Doyle, commissaire adjoint de la DPC.

"En raison des défaillances de Google à cet égard, les individus pouvaient ignorer que leur localisation était utilisée, par exemple, pour les influencer au moyen de publicités ou pour déduire leurs centres d'intérêt, et perdre le contrôle de leurs données personnelles. La conservation des données de localisation plus longtemps que nécessaire aggravait cette perte de contrôle", poursuit-il.