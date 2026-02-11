Google (Alphabet) participe à un financement d'Apptronik
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 17:17
Faisant suite à une levée de fonds initiale sursouscrite de 415 MUSD en 2025, ce tour de financement de série A-X porte le total de la série A d'Apptronik à plus de 935 MUSD et le capital total levé à près de 1 MdUSD.
Avec ce capital frais, Apptronik va intensifier la production de son robot humanoïde primé, Apollo, et étendre son réseau mondial de déploiements commerciaux et de pilotes. Cet investissement accélérera ainsi le temps de mise sur le marché.
Il lui permettra aussi d'investir pour résoudre les cas d'utilisation de ses nombreux clients de la distribution, de la fabrication et de la logistique, notamment par la construction d'installations de pointe pour la formation des robots et la collecte de données.
Apptronik a conclu des partenariats avec des marques comme Mercedes-Benz, GXO Logistics et Jabil, ainsi qu'un partenariat stratégique de premier plan avec Google DeepMind pour construire la prochaine génération de robots humanoïdes, utilisant Gemini Robotics.
