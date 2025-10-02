Google affirme que des pirates informatiques envoient des courriels d'extorsion à ses dirigeants

La société Alphabet

GOOGL.O Google a déclaré que des pirates informatiques envoyaient des courriels d'extorsion à un nombre indéterminé de dirigeants, affirmant avoir volé des données sensibles de leurs applications commerciales Oracle.

Dans un communiqué, Google a déclaré qu'un groupe prétendant être affilié au gang de ransomware cl0p envoyait des courriels à "des cadres de nombreuses organisations prétendant avoir volé des données sensibles de leur Oracle E-Business Suite"

Google précise qu'il "ne dispose pas actuellement de preuves suffisantes pour évaluer définitivement la véracité de ces affirmations" Les messages sollicitant un commentaire de la part de cl0p et d'Oracle n'ont pas été immédiatement retournés. Google a qualifié la campagne de courriels de "volumineuse", mais n'a pas souhaité donner plus de détails.