Deux morts et trois blessés graves dans un attentat devant une synagogue à Manchester

Après l'attaque à l'extérieur de la synagogue d'Heaton Park, à Manchester, en Angleterre, le 2 octobre 2025 ( AFP / Paul Currie )

Deux personnes ont été tuées et trois grièvement blessées jeudi devant une synagogue très fréquentée pour la fête de Yom Kippour, à Manchester en Angleterre, au cours d'une attaque considérée comme terroriste par la police et dont le suspect est présumé mort.

Selon la police du Grand Manchester, "deux personnes ont été tuées dans un incident majeur à l'extérieur de la synagogue" d'Heaton Park, à Crumpsall, un quartier du nord de l'agglomération de Manchester.

La police avait fait état dans un bilan précédent de blessures causées par un véhicule et par des coups de couteau, sans davantage de précisions.

"Un homme soupçonné d'être l'assaillant a été touché par balle" par des policiers et "serait également mort" a-t-elle ajouté, précisant ne pas pouvoir encore le confirmer car celui-ci porte sur lui "des objets suspects" et parlant d'"attaque terroriste".

Une équipe de déminage est sur place.

Les "nombreuses personnes" présentes dans la synagogue au moment du drame y ont d'abord été confinées mais ont depuis été évacuées, d'après la même source.

Un peu plus tôt, la police avait signalé avoir été appelée vers 9H30 (8H30 GMT) devant ce bâtiment, après qu'un témoin a vu "une voiture foncer sur des personnes et un homme être poignardé".

Selon les témoins qui ont contacté la police, "un agent de sécurité a été frappé avec un couteau".

Un important dispositif de sécurité est déployé dans la rue de la synagogue, a souligné un photographe de l'AFP présent sur place.

Des membres de la communauté juive se sont rassemblés près de ce lieu de culte, certains pour prier.

Chava Lewin, une voisine de la synagogue témoin de l'attaque, a raconté à l'agence de presse PA avoir vu un homme "commencer à frapper à coup de couteau les gens près de lui. Il s'en est pris à l'agent de sécurité et a essayé de rentrer dans la synagogue (...), quelqu'un a barricadé la porte, tout le monde était très choqué".

- "Horrifié" -

Le Premier ministre Keir Starmer, qui s'est dit "horrifié", a écourté sa présence au sommet de la Communauté politique européenne à Copenhague pour retourner au Royaume-Uni et présider une réunion gouvernementale d'urgence.

Des policiers à l'extérieur de la synagogue d'Heaton Park, à Manchester, en Angleterre, à la suite d'une attaque le 2 octobre 2025 ( AFP / Paul Currie )

Des "moyens de police supplémentaires" sont en cours de déploiement afin d'assurer la sécurité des synagogues à travers le Royaume-Uni, a-t-il en outre annoncé à l'occasion d'une brève allocution avant son départ du Danemark.

Le roi Charles III a déclaré être "profondément choqué et attristé".

L'ambassade d'Israël au Royaume-Uni a condamné cette attaque, "odieuse et profondément bouleversante".

Celle-ci s'est produite le jour de la fête juive de Yom Kippour, la plus sainte du judaïsme. Pendant cette fête, les croyants se rendent habituellement plusieurs fois à la synagogue pour prier.

La population juive dans le Grand Manchester était évaluée à environ 28.000 personnes en 2021, selon l'organisation britannique Institute for Jewish policy Research.

L'organisation juive Community Security Trust (CST) a quant à elle dénoncé sur X une "attaque épouvantable".

Le Royaume-Uni a connu une augmentation du nombre des incidents antisémites ces dernières années, avec un pic depuis le 7 octobre 2023.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer à Copenhague après l'attaque à l'extérieur de la synagogue d'Heaton Park, à Manchester, en Angleterre, le 2 octobre 2025 ( POOL / Suzanne Plunkett )

Le CST en a recensé 1.521 au cours des six premiers mois de 2025, soit une baisse par rapport au record de 2.019 au premier semestre 2024.

Toutefois, le chiffre de cette année est le deuxième plus élevé jamais enregistré, a affirmé l'organisation caritative, qui surveille l'antisémitisme en Grande-Bretagne depuis 1984.

Cette attaque intervient également à quelque jours du deuxième anniversaire de l'assaut meurtrier du Hamas dans le sud d'Israël, le 7 octobre 2023, qui a fait 1.219 morts, en majorité des civils, d'après un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles.

En représailles, l'armée israélienne a déclenché une vaste offensive dans la bande de Gaza qui a fait 66.055 morts, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugés fiables par l'ONU.