Google adapte Gemini Enterprise au secteur juridique

Google a lancé Gemini Enterprise for Legal, une déclinaison de sa plateforme d'intelligence artificielle destinée aux cabinets d'avocats et aux professionnels du droit. L'offre doit automatiser des tâches juridiques et administratives, des recherches à la rédaction de documents, afin de permettre aux avocats de se concentrer sur les prestations à plus forte valeur ajoutée. Google assure que les données resteront sécurisées et confidentielles et propose plusieurs modèles d'IA afin de laisser davantage de flexibilité aux utilisateurs.

La plateforme s'intègre à différents logiciels et services de données juridiques et comprend des agents d'IA spécialisés nécessitant une supervision humaine limitée. Elle pourra notamment se connecter aux solutions de Thomson Reuters, Harvey et LexisNexis. Plusieurs grands cabinets, dont Weil Gotshal, Cleary Gottlieb, Freshfields et Williams & Connolly, collaborent avec Google au développement de l'offre. Alphabet cherche ainsi à accélérer l'adoption professionnelle de Gemini Enterprise, lancé en octobre, alors que Google Cloud figure parmi ses activités connaissant la croissance la plus rapide.

La concurrence s'intensifie sur ce marché, avec Anthropic et Thomson Reuters parmi les acteurs renforçant leurs offres pour les professionnels du droit. Thomson Reuters vient notamment de lancer Thomson 1.0, un modèle entraîné à partir de plusieurs décennies de contenus juridiques propriétaires. Dans un secteur où l'adoption de l'IA générative progresse rapidement mais reste encore à ses débuts, Google développe parallèlement des solutions sectorielles pour les services financiers et prévoit d'étendre cette stratégie à d'autres industries.