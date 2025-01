Goodyear: la marque Dunlop cédée au japonais Sumitomo information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 12:31









(CercleFinance.com) - Le fabricant de pneus américain Goodyear a annoncé mardi soir la cession de sa marque Dunlop au conglomérat japonais Sumitomo, une opération qui va lui rapporter plus de 700 millions de dollars en cash.



Le périmètre de l'accord concerne l'ensemble des marques déposées, des actifs intangibles et une partie de la propriété intellectuelle nécessaires à la commercialisation des pneus Dunlop.



Aux termes du contrat, Goodyear utilisera désormais la marque Dunlop dans le cadre d'une licence qui lui sera octroyée par Sumitomo concernant la distribution de pneus destinés aux camions.



Le groupe d'Akron (Ohio) conservera néanmoins les droits sur la marque Dunlop pour la distribution de pneus motos en Europe et en Océanie.



L'accord stipule aussi que Goodyear devra fournir Sumitomo en pneus Dunlop destinés à l'Europe dans le cadre d'un accord de transition d'une durée de cinq ans.



La transaction, qui s'inscrit dans le sillage de la revue stratégique récemment entamée par Goodyear, devrait être bouclée aux alentours du milieu de l'année.



Le groupe prévoit d'utiliser les fonds afin de réduire son endettement de financer son plan de transformation plan.





Valeurs associées GOODYEAR T & RUB 8,83 USD NASDAQ +2,44%