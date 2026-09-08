Goodwin pourrait céder ses activités de défense, le titre plonge

La société américaine de capital-investissement Cerberus serait en passe de reprendre les activités sensibles du groupe d'ingénierie britannique pour près de 1 MdGBP, croit savoir le Financial Times. A la suite de ces informations, le titre Goodwin reculait de quelque 12% à Londres.

Goodwin a engagé une revue stratégique en vue de céder une part importante de sa division d'ingénierie mécanique, rapporte le Financial Times. S'appuyant sur des sources proches du dossier, le quotidien britannique assure que la société américaine de capital-investissement Cerberus serait proche d'un accord pour acquérir les activités de défense du groupe britannique, dans le cadre d'une opération les valorisant environ 1 milliard de livres sterling (1 MdGBP).

L'opération pourrait être conclue dans les prochains jours, selon le quotidien, qui précise toutefois que les discussions pourraient encore évoluer et qu'aucune vente n'a été finalisée. Ni Goodwin ni Cerberus n'ont pour l'instant communiqué sur le sujet.

Les activités concernées fournissent notamment des composants aux sous-marins nucléaires Dreadnought de la Royal Navy ainsi qu'aux sous-marins américains des classes Virginia et Columbia, aux destroyers lance-missiles et aux porte-avions de classe Gerald R. Ford.

Compte tenu du caractère sensible de ces actifs militaires, une éventuelle transaction et son acquéreur pourraient être examinés par les autorités britanniques et américaines afin de s'assurer de l'absence de risque pour la sécurité nationale.