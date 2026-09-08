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Goodwin, au Royaume-Uni, chute lourdement ; selon un rapport, Cerberus serait sur le point de conclure un accord concernant l'une de ses divisions
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 18:44
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour: évolution du cours de l'action au premier point, commentaire de Goodwin au point 5)

8 septembre - ** L'action de la société d'ingénierie mécanique Goodwin GDWN.L a clôturé en baisse de 23,2% à 15.440 pence après avoir bondi suite à un article de presse indiquant que Cerberus était sur le point de conclure un accord concernant sa filiale

** La société américaine de capital-investissement Cerberus serait sur le point de conclure un accord d'un milliard de livres sterling (1,36 milliard de dollars) portant sur l'activité de défense de Goodwin, a rapporté le Financial Times

** L'accord pourrait être conclu d'ici quelques jours, selon l'article, qui cite des sources proches du dossier

** Tout accord avec un acquéreur étranger concernant les actifs de défense de Goodwin pourrait faire l’objet d’un examen minutieux de la part du gouvernement britannique

** Goodwin a refusé de commenter et Cerberus n’a pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters

** En août, Goodwin avait déclaré qu’il étudiait la vente potentielle de certaines parties de son activité d’ingénierie mécanique, alors qu’il s’engageait dans une révision stratégique plus large

** GDWN en baisse d'environ 23% depuis le début de l'année

(1 dollar = 0,7378 livre)

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