GoodRx et Novo Nordisk augmentent leur offre d'Ozempic à 499 $ par mois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
18 août - ** Les actions de l'entreprise de télésanté GoodRx
GDRX.O augmentent de 29,5 % à 4,83 $ dans les premiers échanges
** Novo Nordisk NOVOb.CO NVO.N annonce un partenariat avec GDRX pour offrir Wegovy et Ozempic à 499 $ par mois ** NVO déclare qu'il offre son médicament contre le diabète Ozempic pour 499 $ par mois aux patients diabétiques de type 2 éligibles et payant en espèces aux États-Unis
** Les actions cotées aux États-Unis du fabricant danois de médicaments ont augmenté de 5,8 % à 54,85 $
** Séparément, la FDA américaine a accordé vendredi une approbation accélérée au Wegovy, un médicament amaigrissant de NVO, pour traiter une maladie hépatique grave appelée stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique
** En incluant les mouvements de la séance, GDRX a gagné 2,7 % et NVO a perdu 36,3 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer