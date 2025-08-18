 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
GoodRx et Novo Nordisk augmentent leur offre d'Ozempic à 499 $ par mois
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 16:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** Les actions de l'entreprise de télésanté GoodRx

GDRX.O augmentent de 29,5 % à 4,83 $ dans les premiers échanges

** Novo Nordisk NOVOb.CO NVO.N annonce un partenariat avec GDRX pour offrir Wegovy et Ozempic à 499 $ par mois ** NVO déclare qu'il offre son médicament contre le diabète Ozempic pour 499 $ par mois aux patients diabétiques de type 2 éligibles et payant en espèces aux États-Unis

** Les actions cotées aux États-Unis du fabricant danois de médicaments ont augmenté de 5,8 % à 54,85 $

** Séparément, la FDA américaine a accordé vendredi une approbation accélérée au Wegovy, un médicament amaigrissant de NVO, pour traiter une maladie hépatique grave appelée stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique

** En incluant les mouvements de la séance, GDRX a gagné 2,7 % et NVO a perdu 36,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

GOODRX HLDG RG-A
4,8900 USD NASDAQ +31,10%
NORDISK SP ADR-B
54,160 USD NYSE +3,32%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
