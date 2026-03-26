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Gonzague Ruskoné va piloter la distribution France chez Principal AM
information fournie par Agefi Asset Management 26/03/2026 à 08:00

Gonzague Ruskoné annonce qu’il est devenu managing director et responsable de la distribution pour la France, le Luxembourg, la Belgique et Monaco chez Principal Asset Management.

L’intéressé avait rejoint le gestionnaire américain (600 milliards de dollars d’encours) en juillet 2023 comme directeur commercial pour la France, le Luxembourg, la Belgique et Monaco. Avant cela, il travaillait chez Exane comme sales manager pour la France, le Luxembourg, la Suisse et la Belgique. Il a aussi travaillé chez Degroof Petercam, Financière Arbevel et Axa Investment Managers.

Laurence Marchal

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