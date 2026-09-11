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Golf – LIV Golf obtient l'autorisation provisoire du tribunal pour accéder à un financement de 14 millions de dollars dans le cadre de la procédure de faillite
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 02:45
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Une ordonnance provisoire autorise l'accès aux 14 premiers millions de dollars d'un prêt de 49,6 millions de dollars accordé dans le cadre de la procédure de faillite

* Le tribunal autorise LIV Golf à continuer de verser les salaires, les avantages sociaux et à régler certains fournisseurs

* LIV prévoit de se présenter à nouveau devant le tribunal le 7 octobre pour obtenir l’approbation définitive

(Ajout de détails et de contexte tout au long de l’article)

LIV Golf a annoncé jeudi qu’un tribunal américain des faillites avait accordé une autorisation provisoire à ses requêtes déposées dès le premier jour au titre du chapitre 11, permettant ainsi à la ligue professionnelle masculine de golf d’accéder à 14 millions de dollars de financement « débiteur en possession » et de poursuivre la mise en œuvre d’un plan de recapitalisation soutenu par BC Partners Credit.

Le tribunal des faillites américain du district du New Jersey a également autorisé LIV Golf à continuer de verser les salaires et les avantages sociaux de ses employés, à maintenir certains programmes destinés au personnel et à effectuer certains paiements à des fournisseurs et autres partenaires commerciaux, a précisé la ligue.

Ces autorisations apportent au circuit soutenu par l’Arabie saoudite des liquidités à court terme alors qu’il cherche à restructurer ses activités et à négocier avec les joueurs leur participation à la ligue une fois qu’elle sera sortie de la faillite.

LIV Golf a déposé mardi une demande de protection au titre du chapitre 11 dans le New Jersey, entamant ainsi un processus de restructuration supervisé par le tribunal qui, selon la société, devrait s’achever début 2027.

Selon les documents judiciaires, la ligue a déposé le bilan alors qu’elle devait plusieurs millions de dollars à plusieurs joueurs de renom. Elle s’est efforcée de rassurer les joueurs, les employés et les partenaires commerciaux en leur confirmant son intention de poursuivre ses activités pendant sa réorganisation.

La LIV a déclaré disposer d’un financement total de 49,6 millions de dollars au titre du « debtor-in-possession financing », un type de prêt de faillite destiné à financer les activités d’une entreprise pendant une procédure au titre du chapitre 11. L’ordonnance provisoire autorise l’accès aux 14 premiers millions de dollars, dans l’attente d’une audience finale.

Le directeur général, Scott O’Neil, a déclaré que ces décisions marquaient un « élan important » pour la recapitalisation proposée par la ligue, qui bénéficie du soutien de la branche crédit de BC Partners Advisors LP.

La LIV a indiqué qu’elle poursuivrait les discussions avec les joueurs au sujet d’une ligue « tournée vers l’avenir » et qu’elle prévoyait de comparaître à nouveau devant le tribunal le 7 octobre afin d’obtenir l’approbation définitive de ses demandes initiales ainsi que d’autres mesures de soutien à la restructuration.

La société a précisé que son objectif était de sortir du chapitre 11 au début de l’année prochaine et d’entamer ce qu’elle a qualifié de « prochaine phase » de la ligue en 2027.

LIV Golf a été lancé en 2022 grâce à un financement du Fonds public d’investissement saoudien (PIF) et a attiré des joueurs de premier plan du PGA Tour en leur proposant des contrats lucratifs. Son essor a accentué les divisions au sein du golf professionnel masculin, bien que les négociations en vue d’un accord plus large entre le PGA Tour et le PIF n’aient pas encore abouti à un accord définitif.

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