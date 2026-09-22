« C'est ce qui me rend différent » : Lamine Yamal dévoile ses arguments pour le Ballon d'Or

« C'est ce qui me rend différent » : Lamine Yamal dévoile ses arguments pour le Ballon d'Or

On se resservirait pas un peu de Ballon d’Or pour changer ? Quand ce n’est pas Kylian Mbappé, le capitaine de l’équipe de France, le nouvel ambassadeur de On ou le numéro 10 du Real Madrid, c’est un autre prétendant au graal individuel qui sort une interview pour alimenter la campagne médiatique à quelques jours de la fermeture des votes des journalistes .

Déjà lui aussi bien bavard, Lamine Yamal a une nouvelle fois évoqué la course au Ballon d’Or 2026, qui sera décerné le lundi 26 octobre à Londres. Dans un long entretien à L’Équipe, la superstar du FC Barcelone a loué le fait que le futur vainqueur de cette édition ne soit pas tout trouvé et que plusieurs joueurs puissent prétendre à la couronne sans que l’un se détache particulièrement.…

LL pour SOFOOT.com