Nikkei 225
50 883,68
0,00%
Goldman va promouvoir le plus grand nombre de cadres au poste de directeur général depuis 2021
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 23:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute le contexte au paragraphe 4, cite des extraits de l'interview de Goldman aux paragraphes 5-6) par Saeed Azhar et Anirban Sen

La banque de Wall Street Goldman Sachs GS.N promouvra 638 cadres au poste de directeur général l'année prochaine, le nombre le plus élevé depuis 2021, selon une note de l'entreprise, alors que la banque bénéficie d'une reprise de la banque d'investissement dans l'ensemble de l'industrie.

Goldman Sachs est en tête des classements de Wall Street pour les fusions et acquisitions, car ses volumes d'honoraires ont grimpé à des niveaux proches de ceux de 2021.

La firme de Wall Street annonce des promotions de directeurs généraux tous les deux ans, et le nombre de banquiers promus cette fois-ci dépasse les 608 banquiers seniors promus il y a deux ans. Le nombre de promotions comprend 27 % de femmes, ce qui est inférieur aux 31 % de 2023.

LES PRINCIPALES DIVISIONS SONT DIRIGÉES PAR DES HOMMES Les principales divisions de Goldman Sachs sont dirigées par des hommes depuis 2024, date à laquelle Stephanie Cohen, alors responsable mondiale de la division des solutions de plateforme , a quitté l'entreprise.

"Le travail que nous effectuons sur la performance du positionnement et les postures d'investissement pour nos clients de fonds spéculatifs sur la base de nos données a été vraiment excellent à mon poste", a déclaré à Reuters Vincent Lin, co-responsable de prime insights & analytics chez Goldman. Lin fait partie des cadres qui ont été élevés au rang de directeur général lors de la dernière série de promotions.

"Nous avons été ravis d'utiliser cette opportunité et le travail que nous faisons pour nous connecter avec les clients afin de les guider dans les périodes de turbulences mais aussi dans les périodes plus calmes - et c'est formidable de voir notre travail reconnu dans le cadre du processus de promotion", a ajouté Lin.

Les promotions concernent 31 % d'Asiatiques, 3 % de Noirs et 4 % d'Hispaniques ou de Latinos, selon la note du directeur général David Solomon et du président John Waldron.

Plus de 70 % des promotions proviennent d'activités génératrices de revenus, mais contrairement aux années précédentes, la société n'a pas précisé combien de promotions provenaient des unités mondiales de banque et de marché ou des unités mondiales d'actifs et de patrimoine. Goldman Sachs a dépassé les attentes de Wall Street pour le bénéfice du troisième trimestre , car ses banquiers d'affaires ont perçu des honoraires de conseil plus élevés et la reprise des marchés a stimulé les revenus tirés de la gestion des actifs des clients. La banque a cependant perdu plus d'une douzaine de banquiers d'investissement cette année , un nombre plus élevé que la normale, après que des secousses internes et un début d'année 2025 morose les aient poussés à chercher de nouvelles opportunités, a rapporté Reuters plus tôt, citant des sources familières avec la situation.

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
787,950 USD NYSE -0,65%


