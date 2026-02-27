Goldman va à l'encontre de la tendance au rachat de crédit privé, alors que les craintes de perturbation liées à l'IA s'intensifient

La branche de gestion d'actifs de Goldman Sachs GS.N a assuré aux investisseurs que le taux de remboursement de GS Credit restait bien inférieur à celui de ses pairs, se démarquant ainsi des turbulences du crédit privé déclenchées par les craintes que l'IA ne perturbe les entreprises de logiciels.

Dans une lettre aux investisseurs dont Reuters a pris connaissance vendredi, la firme de Wall Street a ajouté que Goldman Sachs Private Credit Corp continuait de bénéficier d'un fort appétit, avec des entrées en décembre supérieures de 11 % à la moyenne depuis le début de l'année et un taux de rachat au quatrième trimestre de 3,5 %, contre plus de 5 % pour ses homologues.

Les craintes que l'IA puisse éroder la capacité bénéficiaire des entreprises de logiciels et affaiblir leur capacité à rembourser les prêts se répercutent sur le crédit privé , un prêteur clé du secteur technologique, incitant les investisseurs à réévaluer l'exposition, les risques de remboursement et les perspectives de collecte de fonds, ont déclaré les analystes.

Les inquiétudes ont été aggravées par de nouveaux problèmes chez Blue Owl OWL.N concernant les ventes d'actifs, ce qui a déclenché une forte chute des actions des gestionnaires d'actifs alternatifs ayant une empreinte sur le marché du crédit privé.

Ce changement de sentiment met à l'épreuve un segment du marché alternatif qui s'est transformé en un mastodonte d'environ 2 000 milliards de dollars au cours des dernières années.

"À l'aube de 2026, le paysage du crédit privé est confronté à des conditions macroéconomiques volatiles, à des flux changeants sur le marché négocié et non négocié des BDC (Business Development Company), et à l'accélération du changement technologique - en particulier autour de l'IA", a déclaré Goldman.

ÉVALUER L'IMPACT DE L'IA

La société a révélé que l'exposition de GS Credit au crédit logiciel d'entreprise était d'environ 15,5 % à la fin du troisième trimestre, vers le bas de la fourchette rapportée par ses pairs.

Depuis des semaines, les investisseurs sont confrontés à la perspective d'une perturbation de l'IA , beaucoup craignant de plus en plus que la technologie ne soit plus un moteur d'efficacité et de productivité pour le secteur des logiciels, mais une menace existentielle potentielle.

Goldman a déclaré qu'elle évaluait l'impact de l'IA sur l'espace logiciel depuis des années et qu'elle avait renoncé à sa première transaction en raison de préoccupations liées à l'IA en octobre 2023.

"Nous sommes d'accord avec le point de vue selon lequel l'IA réduit considérablement les coûts de développement, ce qui entraînera une intensité concurrentielle accrue pour les entreprises de logiciels en place", a-t-il déclaré dans la lettre.

Goldman a ajouté qu'elle investissait dans des entreprises qui présentaient des "avantages structurels et des douves de titulaire" qui pourraient être difficiles à supplanter pour les nouveaux entrants.

La société a déclaré qu'elle avait mis en place son premier cadre interne pour évaluer le risque de perturbation de l'IA au début de 2025.

"Nous ne sous-estimons pas le risque de perturbation de l'IA", a-t-elle ajouté.