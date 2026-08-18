Goldman Sachs va acquérir LCN Capital Partners

Goldman Sachs a annoncé l'acquisition de LCN Capital Partners, spécialiste américain de l'investissement immobilier, dans une opération pouvant atteindre environ 410 millions de dollars. La banque entend ainsi renforcer son offre dans les actifs privés et développer ses revenus récurrents issus de la gestion d'actifs.

Fondé en 2011, LCN Capital Partners gère environ 3 milliards de dollars d'actifs et se spécialise notamment dans les opérations de "sale-leaseback", qui permettent aux entreprises de vendre leurs biens immobiliers tout en continuant à les occuper en tant que locataires. La société intervient en Amérique du Nord et en Europe auprès d'investisseurs institutionnels, d'assureurs et de grandes fortunes.

Goldman Sachs versera environ 260 millions de dollars à la finalisation de l'opération, auxquels pourront s'ajouter jusqu'à 150 millions de dollars de paiements différés et conditionnels, liés notamment à des objectifs de performance à long terme. Environ 80% de la contrepartie totale sera réglée en actions.

L'acquisition doit permettre à Goldman Sachs de profiter de la demande croissante pour les solutions de financement immobilier alternatives. La banque estime à environ 14 000 milliards de dollars la valeur des actifs immobiliers encore détenus directement au bilan des entreprises en Amérique du Nord et en Europe, constituant un important réservoir potentiel pour les opérations de "sale-leaseback".