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Goldman Sachs souligne que la faiblesse de la demande constitue le principal risque pesant sur les perspectives des cours du pétrole
information fournie par Reuters 01/06/2026 à 04:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs a déclaré dimanche soir que la faiblesse de la demande de pétrole en Chine et en Europe constituait un risque baissier majeur pour ses prévisions du quatrième trimestre, qui tablent sur un baril de Brent à 90 dollars (XX,XX euros) et un baril de WTI à 83 dollars (XX,XX euros), même si des perturbations de l'approvisionnement au Moyen-Orient pourraient encore faire grimper les prix.

Voici quelques détails:

* Les données sur les ventes au détail d'avril en Chine et en Europe occidentale suggèrent un risque de baisse d'environ 2 millions de barils par jour par rapport aux estimations déjà prudentes de Goldman Sachs concernant la demande de pétrole en avril, ce qui pourrait réduire ses prévisions de prix du Brent d'environ 10 dollars (XX,XX euros) le baril.

* La faiblesse de la demande de matières premières pétrochimiques en Asie se traduit par des taux d'utilisation plus faibles dans les usines d'éthylène, un ralentissement de la production industrielle du secteur chimique en Chine et au Japon, a déclaré GS, qui a également signalé une baisse de 150 000 barils par jour en glissement annuel de la demande indienne de naphta et de GPL au cours du mois d'avril.

* La société de courtage a indiqué que les indicateurs de consommation de carburant routier restent faibles en Chine et dans plusieurs pays européens, bien que la demande semble résiliente aux États-Unis et en Inde.

* Le marché est devenu plus optimiste quant aux perspectives d'un cessez-le-feu durable entre les États-Unis et l'Iran, ce qui a conduit à une réduction des positions des investisseurs et à la poursuite du déstockage physique en prévision de la réouverture attendue du détroit d'Ormuz.

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/06/2026 à 04:56:30.

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