Goldman Sachs se renforce au capital d'Ubisoft

Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 17 septembre, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le seuil de 10% du capital d'Ubisoft, à la suite d'une acquisition d'actions hors marché.

La firme bancaire new-yorkaise a précisé détenir, indirectement, 13 849 857 actions Ubisoft représentant autant de droits de vote, soit 10,17% du capital et 9,35% des droits de vote de l'éditeur français de jeux vidéo.

Goldman Sachs n'envisage pas d'acquérir le contrôle d'Ubisoft et ne prévoit pas de "demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes en tant qu'administrateur, membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance".