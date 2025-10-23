Goldman Sachs se rapproche d'un accord d'un milliard de dollars pour une participation majoritaire dans Excel Sports, selon le FT

Goldman Sachs GS.N est sur le point de conclure un accord pour acheter une participation majoritaire dans l'agence de talents Excel Sports pour environ 1 milliard de dollars, a rapporté le Financial Times jeudi, citant deux personnes familières avec le sujet.