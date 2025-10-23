Goldman Sachs se rapproche d'un accord d'un milliard de dollars pour une participation majoritaire dans Excel Sports, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Goldman Sachs GS.N est sur le point de conclure un accord pour acheter une participation majoritaire dans l'agence de talents Excel Sports pour environ 1 milliard de dollars, a rapporté le Financial Times jeudi, citant deux personnes familières avec le sujet.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer