Goldman Sachs se rapproche d'un accord d'un milliard de dollars pour une participation majoritaire dans Excel Sports, selon le FT
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 21:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails)

Goldman Sachs GS.N est sur le point de conclure un accord pour acheter une participation majoritaire dans l'agence de talents Excel Sports à une valeur d'environ 1 milliard de dollars, a rapporté le Financial Times jeudi, citant deux personnes familières avec le sujet.

La division de gestion d'actifs de Goldman est en pourparlers avancés pour acheter une participation majoritaire dans l'agence qui représente Tiger Woods, Caitlin Clark et Derek Jeter, a ajouté le rapport. L'accord pourrait être annoncé dès la semaine prochaine.

Goldman Sachs et Excel Sports n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

De grandes banques américaines telles que JPMorgan Chase

JPM.N ont intensifié leur incursion dans le secteur du sport, principalement pour tirer parti de l'écosystème financier en plein essor qui entoure les sports professionnels.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

