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Goldman Sachs s'attend désormais à ce que la Fed relève ses taux en septembre
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 04:48
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs s'attend désormais à ce que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion de politique monétaire de septembre, revenant ainsi sur ses prévisions antérieures qui tablaient sur le maintien des taux inchangés.

La banque de Wall Street a indiqué vendredi dans une note que ce revirement s'expliquait moins par ses perspectives économiques que par les anticipations des marchés financiers, les investisseurs s'attendant largement à une hausse des taux.

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