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Goldman Sachs revoit à la baisse ses prévisions de croissance pour l'Inde et prévient que les tensions sur la monnaie entraîneront une hausse des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 06:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs a revu à la baisse ses estimations de croissance pour l'Inde en 2026, tout en prévoyant une hausse de 50 points de base des taux directeurs, alors que l'économie de l'Asie du Sud est confrontée à une forte dépréciation de sa monnaie.

Goldman Sachs prévoit que l'économie indienne connaîtra une croissance de 5,9 % au cours de l'année civile 2026, alors qu'elle prévoyait une croissance de 7 % avant la guerre d'Iran, selon un rapport publié mardi. La banque de Wall Street avait réduit ses prévisions de croissance pour l'économie de l'Asie du Sud à 6,5 % le 13 mars.

La nouvelle réduction de l'estimation de la croissance par les analystes de Goldman fait suite à un changement de leurs hypothèses sur les prix du pétrole et la période de perturbation des approvisionnements. Les prix élevés du pétrole brut constituent un risque de change, d'inflation et fiscal important pour l'Inde, importateur net d'énergie.

Goldman s'attend désormais à ce que la quasi-fermeture des flux passant par le détroit d'Ormuz se prolonge jusqu'à la mi-avril avant de se normaliser au cours des 30 jours suivants, les prix du pétrole brut Brent s'établissant en moyenne à 105 dollars en mars et à 115 dollars en avril avant de tomber à 80 dollars le baril au cours du quatrième trimestre de l'année.

Les analystes de la banque prévoient désormais que l'inflation en Inde atteindra 4,6 % en 2026, alors qu'ilstablaient auparavant sur 3,9 %.

Alors que l'inflation restera dans la fourchette de tolérance de la banque centrale de 2 à 6 %, Goldman s'attend à une augmentation de 50 points de base du taux directeur pour contrer les pressions exercées par la dépréciation de la monnaie indienne.

La roupie a chuté de 4 % par rapport au dollar américain jusqu'à présent en 2026, après avoir perdu 4,7 % l'année dernière. Avec la dépréciation de la monnaie, la répercussion du taux de change sur les prix de détail devrait être significative, a déclaré Goldman.

La banque a ajouté que le déficit des comptes courants de l'Inde pourrait se creuser pour atteindre 2 % du PIB en 2026, dans son rapport.

Le déficit des comptes courants de l'Inde s'élevait à 1,3 % du PIB au cours de la période octobre-décembre 2025.

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