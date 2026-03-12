 Aller au contenu principal
Goldman Sachs repousse les prévisions de réduction des taux d'intérêt de la Fed dans le contexte du conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 05:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs a reporté ses prévisions de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, et s'attend désormais à des réductions d'un quart de point en septembre et en décembre, citant les risques d'inflation croissants liés au conflit au Moyen-Orient.

La banque américaine avait précédemment prévu des réductions de taux à partir de juin, suivies d'une autre réduction en septembre.

"Un début en juin semble maintenant trop précoce selon nos prévisions d'inflation révisées à la hausse", a déclaré Goldman dans une note mercredi, ajoutant que des réductions plus tôt sont toujours possibles si le marché du travail s'affaiblit plus tôt et de manière plus substantielle que prévu.

