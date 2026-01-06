 Aller au contenu principal
Goldman Sachs relève son objectif pour le STOXX 600 à 625 points fin 2026
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 10:40

6 janvier - Goldman Sachs a relevé mardi son objectif à 12 mois pour l’indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX à 625 points contre 615 points auparavant, citant une croissance économique mondiale plus solide, une amélioration des bénéfices des entreprises et des valorisations attractives.

L'indice a franchi lundi le cap des 600 points pour la première fois, clôturant à 601,76 points.

L'objectif de Goldman Sachs implique une hausse de 3,86% par rapport à cette clôture.

Les analystes de la banque américaine estiment que le Stoxx 600 devrait profiter de l'intérêt des investisseurs américains pour diversifier leurs portefeuilles, alors que l'Europe est perçue comme une opportunité en termes de valorisation.

Le ratio cours sur bénéfice (PE) sur 12 mois du STOXX 600 se situe à 18,02, bien moins que celui de l'indice S&P 500 .SPX à 28,16.

Le positionnement sur les actions européennes reste faible après les ventes persistantes entre 2022 et 2024, ce qui laisse de la place à des flux entrants progressifs, ajoute Goldman Sachs.

La banque prévoit une croissance du bénéfice par action (BPA) de l’indice de 5 % en 2026 et 7 % en 2027, tout en mettant en garde contre la faiblesse persistante du dollar, qui pourrait rester un facteur défavorable.

Elle estime en outre que 2026 sera une année faste pour les petites capitalisations européennes, misant sur la croissance économique, des taux d'intérêt stables et une activité accrue de fusions et d'acquisitions.

Sur le plan sectoriel, Goldman Sachs a relevé sa recommandation pour le secteur des services financiers de "neutre" à "surpondérer", et celle des ressources de base de "sous-pondérer" à "neutre".

Parallèlement, la banque a abaissé les secteurs de l'assurance et de l'alimentation, des boissons et du tabac de "surpondérer" à "neutre".

(Rédigé par Kanishka Ajmera, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

