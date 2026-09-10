 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Goldman Sachs relève ses prévisions de prix du TTF pour le 4e trimestre 2026 à 70 euros/MWh
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 16:55
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GOLDMAN SACHS GS.N :

* RELÈVE SES PRÉVISIONS POUR LE TTF DU 4e TRIMESTRE 2026 À 70 EUR/MWH, CONTRE 53 EUR/MWH PRÉCÉDEMMENT

* MAINTIENT SES PRÉVISIONS POUR LE TTF DE 2027 À 32 EUR/MWH

* PRÉVOIT QUE LES PRIX DU TTF EN HIVER POURRAIENT ATTEINDRE 105 EUR/MWH SI LA NORMALISATION DES EXPORTATIONS DE GNL D'HORMUZ S'AVÉRAIT PLUS LENTE

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
1 026,350 USD NYSE -0,96%
Gaz naturel
2,82 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
105,70 USD Ice Europ +3,88%
Pétrole WTI
100,31 USD Ice Europ +3,50%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / FINN GOMEZ )
    Aux Etats-Unis, l'inflation côté producteurs réaccélère à 5,4% sur un an en août
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.09.2026 17:21 

    L'indice des prix à la production (PPI) a nettement réaccéléré le mois dernier aux Etats-Unis, à +5,4% sur un an contre +4,8% en juillet, tiré par un rebond des coûts énergétiques, selon des données publiées jeudi. Les investisseurs s'attendaient à une progression ... Lire la suite

  • Le ministre des Comptes publics David Amiel et le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou à la sortie du conseil des ministres le 10 septembre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Transparence des salaires: le coup d'envoi d'une loi française est donné
    information fournie par AFP 10.09.2026 17:20 

    Le projet de loi transposant en France la directive européenne adoptée il y a trois ans pour améliorer la transparence sur les salaires, a été présenté jeudi au conseil des ministres, avec l'objectif affiché de réduire les écarts de rémunération entre hommes et ... Lire la suite

  • ( AFP / DANIEL ROLAND )
    Zone euro: les nouvelles prévisions macroéconomiques de la BCE
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.09.2026 17:19 

    La Banque centrale européenne a ajusté jeudi ses prévisions macroéconomiques face au conflit au Moyen-Orient qui s'éternise et fait grimper l'inflation, à l'issue d'une réunion qui a relevé les taux directeurs pour la deuxième fois de l'année. L'institution de ... Lire la suite

  • Edouard Philippe (G) et Gabriel Attal, le 6 avril 2025 à Saint-Denis ( AFP / Thomas SAMSON )
    Présidentielle: droite, centre, "macronie", la grande dispersion
    information fournie par AFP 10.09.2026 17:09 

    Appels au dialogue d'Édouard Philippe restant lettre morte, campagne effrénée de Gabriel Attal sans percée sondagière, contre-programmation de François Bayrou, candidatures potentielles de Bruno Le Maire ou Xavier Bertrand, appels à la primaire : à sept mois de ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 116,76 -0,49%
2CRSI
30,32 +6,61%
Pétrole Brent
105,94 +4,12%
SOITEC
136,55 -5,37%
HAFFNER ENERGY
0,642 -5,59%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank