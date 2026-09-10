Goldman Sachs relève ses prévisions de prix du TTF pour le 4e trimestre 2026 à 70 euros/MWh

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
GOLDMAN SACHS GS.N :
* RELÈVE SES PRÉVISIONS POUR LE TTF DU 4e TRIMESTRE 2026 À 70 EUR/MWH, CONTRE 53 EUR/MWH PRÉCÉDEMMENT
* MAINTIENT SES PRÉVISIONS POUR LE TTF DE 2027 À 32 EUR/MWH
* PRÉVOIT QUE LES PRIX DU TTF EN HIVER POURRAIENT ATTEINDRE 105 EUR/MWH SI LA NORMALISATION DES EXPORTATIONS DE GNL D'HORMUZ S'AVÉRAIT PLUS LENTE
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