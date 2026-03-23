Goldman Sachs relève ses prévisions concernant le prix moyen du Brent en 2026 de 8 dollars, à 85 dollars le baril

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Goldman Sachs a relevé dimanche en fin de journée ses prévisions de prix moyen pour 2026 pour le pétrole brut Brent à 85 dollars le baril (bbl) contre 77 dollars,tout en augmentant ses prévisions pour le West Texas Intermediate (WTI) à 79 dollars le baril contre 72 dollars.

La banque s'attend à ce que les perturbations prolongées des expéditions de brut à travers le détroit d'Ormuz et l'augmentation des stocks stratégiques conduisent le marché à se resserrer et à prendre moins de risques.

Goldman s'attend également à ce que le prix moyen du Brent soit de 110 dollars le baril en mars et en avril, contre 98 dollars prévus précédemment, car les opérateurs attachent une prime de risque croissante à l'incertitude quant à la durée des perturbations de l'offre.

"Le prix au moment où l'incertitude atteint son maximum pourrait être de 135 dollars le baril si le marché exigeait une prime de risque pour générer une destruction de la demande de précaution compensant la destruction de l'offre sur six mois dans un scénario de risque de 10 semaines de flux très faibles et de (2millions de barils par jour) de pertes de production persistantes", a déclaré Goldman dans une note.

La banque a souligné deux facteurs de risque à la hausse pour ses prévisions: D'une part, une perturbation prolongée d'Ormuz pousse le Brent au-delà de son pic de 2008 et, d'autre part, une perte d'approvisionnement durable de 2 millions de barils par jour dans la production du Moyen-Orient entraîne une flambée des prix.

Dans le même temps, la fin potentielle de l'action militaire américaine dans la région pourrait rapidement éroder la prime de risque, tandis que la possibilité que Washington envisage de restreindre les exportations de pétrole pourrait creuser davantage l'écart entre les prix du Brent et du WTI, a déclaré Goldman.

Goldman prévoit que le Brent et le WTI resteront stables à 80 et 75 dollars, respectivement, jusqu'en 2027, car l'effet de détente dû à la réaction de l'offre et de la demande compense en grande partie l'effet de resserrement dû à la reconstitution par les pays de leurs réserves stratégiques de pétrole.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient récemment en baisse de 8 cents à 112,11 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 était en baisse de 6 cents à 98,17 dollars le baril, à 2324 GMT.

Sur le front géopolitique, l'Iran a déclaré dimanche qu'il frapperait les systèmes d'énergie et d'eau de ses voisins du Golfe si le président américain Donald Trump mettait à exécution sa menace, proférée un jour plus tôt, de frapper le réseau électrique iranien dans les 48 heures.