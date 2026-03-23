 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Goldman Sachs relève ses prévisions concernant le prix moyen du Brent en 2026 de 8 dollars, à 85 dollars le baril
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 03:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute du contexte et des détails tout au long de l'article)

Goldman Sachs a relevé dimanche en fin de journée ses prévisions de prix moyen pour 2026 pour le pétrole brut Brent à 85 dollars le baril (bbl) contre 77 dollars,tout en augmentant ses prévisions pour le West Texas Intermediate (WTI) à 79 dollars le baril contre 72 dollars.

La banque s'attend à ce que les perturbations prolongées des expéditions de brut à travers le détroit d'Ormuz et l'augmentation des stocks stratégiques conduisent le marché à se resserrer et à prendre moins de risques.

Goldman s'attend également à ce que le prix moyen du Brent soit de 110 dollars le baril en mars et en avril, contre 98 dollars prévus précédemment, car les opérateurs attachent une prime de risque croissante à l'incertitude quant à la durée des perturbations de l'offre.

"Le prix au moment où l'incertitude atteint son maximum pourrait être de 135 dollars le baril si le marché exigeait une prime de risque pour générer une destruction de la demande de précaution compensant la destruction de l'offre sur six mois dans un scénario de risque de 10 semaines de flux très faibles et de (2millions de barils par jour) de pertes de production persistantes", a déclaré Goldman dans une note.

La banque a souligné deux facteurs de risque à la hausse pour ses prévisions: D'une part, une perturbation prolongée d'Ormuz pousse le Brent au-delà de son pic de 2008 et, d'autre part, une perte d'approvisionnement durable de 2 millions de barils par jour dans la production du Moyen-Orient entraîne une flambée des prix.

Dans le même temps, la fin potentielle de l'action militaire américaine dans la région pourrait rapidement éroder la prime de risque, tandis que la possibilité que Washington envisage de restreindre les exportations de pétrole pourrait creuser davantage l'écart entre les prix du Brent et du WTI, a déclaré Goldman.

Goldman prévoit que le Brent et le WTI resteront stables à 80 et 75 dollars, respectivement, jusqu'en 2027, car l'effet de détente dû à la réaction de l'offre et de la demande compense en grande partie l'effet de resserrement dû à la reconstitution par les pays de leurs réserves stratégiques de pétrole.

Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 étaient récemment en baisse de 8 cents à 112,11 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 était en baisse de 6 cents à 98,17 dollars le baril, à 2324 GMT.

Sur le front géopolitique, l'Iran a déclaré dimanche qu'il frapperait les systèmes d'énergie et d'eau de ses voisins du Golfe si le président américain Donald Trump mettait à exécution sa menace, proférée un jour plus tôt, de frapper le réseau électrique iranien dans les 48 heures.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
813,740 USD NYSE +0,50%
Gaz naturel
3,10 USD NYMEX 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Pétrole Brent
112,94 USD Ice Europ +4,97%
Pétrole WTI
99,06 USD Ice Europ +2,55%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/03/2026 à 03:59:45.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un homme marche devant une station service à Madrid le 20 mars 2026 ( AFP / Thomas COEX )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 23.03.2026 04:19 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales lundi vers 02H30 GMT, alors que la guerre au Moyen-Orient est entrée dans son 24e jour. . La crise de l'énergie, "menace majeure" pour l'économie mondiale, selon le chef de l'AIE "Aucun pays ne sera immunisé ... Lire la suite

  • Le logo de l'entreprise de chimie allemande Bayer. (Crédit: / Bayer)
    British Business - 23 mars
    information fournie par Reuters 23.03.2026 03:09 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Voici les principaux articles parus dans les pages économiques des journaux britanniques. ... Lire la suite

  • Benoît Payan, maire sortant de Marseille et candidat à sa réélection, célèbre sa victoireau 2etour des municipales à Marseille, le 22 mars 2026 dans les Bouches-du-Rhône ( AFP / Thibaud MORITZ )
    Benoît Payan confortablement élu à Marseille où le RN efface la droite
    information fournie par AFP 23.03.2026 02:40 

    Marseille est "restée unie", a lancé ému son maire sortant Benoît Payan, confortablement élu avec sa liste de gauche hors-LFI devant le candidat Rassemblement national Franck Allisio, qui de son côté efface totalement la droite classique locale. Benoît Payan obtient ... Lire la suite

  • Une rue de La Havane plongée dans le noir, le 21 mars 2026 ( AFP / Yamil LAGE )
    Retour de l'électricité à Cuba après une "panne totale"
    information fournie par AFP 23.03.2026 02:30 

    Les autorités cubaines ont rétabli dimanche l'électricité dans la majeure partie du pays, après une deuxième panne nationale de courant en moins d'une semaine sur l'île sous embargo pétrolier américain. Les deux tiers de La Havane avaient à nouveau du courant dimanche ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank