 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Goldman Sachs relève de 10 dollars ses prévisions concernant le prix du pétrole Brent au deuxième trimestre, pour le porter à 76 dollars le baril
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 07:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte)

Goldman Sachs GS.N a relevé mercredi ses prévisions de prix moyen du deuxième trimestre 2026 pour le pétrole brut Brent de 10 dollars, à 76 dollars le baril, et pour le WTI de 9 dollars, à 71 dollars.

Ces prévisions supposent que les faibles flux de pétrole via le détroit d'Ormuz entraîneront d'importantes baisses des stocks de l'OCDE et de la production de pétrole au Moyen-Orient en mars, selon la note de la banque.

Le détroit d'Ormuz, un canal étroit reliant le golfe Persique au golfe d'Oman, est un point d'étranglement énergétique mondial critique, où transitent environ un cinquième des expéditions mondiales de pétrole et de gaz naturel liquéfié.

Goldman a déclaré que ses prévisions restaient fortement orientées à la hausse, avec des risques tels qu'une perturbation plus longue que prévu des exportations par le détroit d'Ormuz et des dommages potentiels aux installations de production de pétrole.

"Si les volumes d'Hormuz devaient rester stables pendant cinq semaines supplémentaires, les prix du Brent atteindraient probablement 100 dollars, un niveau associé à une destruction plus importante de la demande afin d'empêcher les stocks de tomber à des niveaux extrêmement bas", a-t-il déclaré dans une note.

Le prix à terme du Brent LCOc1 était proche de 82,57 dollars le baril à 0408 GMT, après avoir clôturé à son plus haut niveau depuis janvier 2025 mardi.

Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a augmenté jusqu'à 75,28 dollars, après avoir atteint son plus haut niveau depuis juin. Les deux ont augmenté d'environ 5 % ou plus au cours des deux dernières sessions.

Goldman estime qu'une normalisation plus rapide des flux d'Ormuz pourrait entraîner une baisse des prix.

La banque a également révisé ses prévisions pour le quatrième trimestre 2026 pour le Brent et le WTI à 66 $ et 62 $, respectivement, et pour 2027 à 70 $ et 66 $, respectivement.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
862,290 USD NYSE +0,09%
Gaz naturel
3,05 USD NYMEX 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Pétrole Brent
83,76 USD Ice Europ +2,20%
Pétrole WTI
76,70 USD Ice Europ +2,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/03/2026 à 07:57:44.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank