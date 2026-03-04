Goldman Sachs relève de 10 dollars ses prévisions concernant le prix du pétrole Brent au deuxième trimestre, pour le porter à 76 dollars le baril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte)

Goldman Sachs GS.N a relevé mercredi ses prévisions de prix moyen du deuxième trimestre 2026 pour le pétrole brut Brent de 10 dollars, à 76 dollars le baril, et pour le WTI de 9 dollars, à 71 dollars.

Ces prévisions supposent que les faibles flux de pétrole via le détroit d'Ormuz entraîneront d'importantes baisses des stocks de l'OCDE et de la production de pétrole au Moyen-Orient en mars, selon la note de la banque.

Le détroit d'Ormuz, un canal étroit reliant le golfe Persique au golfe d'Oman, est un point d'étranglement énergétique mondial critique, où transitent environ un cinquième des expéditions mondiales de pétrole et de gaz naturel liquéfié.

Goldman a déclaré que ses prévisions restaient fortement orientées à la hausse, avec des risques tels qu'une perturbation plus longue que prévu des exportations par le détroit d'Ormuz et des dommages potentiels aux installations de production de pétrole.

"Si les volumes d'Hormuz devaient rester stables pendant cinq semaines supplémentaires, les prix du Brent atteindraient probablement 100 dollars, un niveau associé à une destruction plus importante de la demande afin d'empêcher les stocks de tomber à des niveaux extrêmement bas", a-t-il déclaré dans une note.

Le prix à terme du Brent LCOc1 était proche de 82,57 dollars le baril à 0408 GMT, après avoir clôturé à son plus haut niveau depuis janvier 2025 mardi.

Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 a augmenté jusqu'à 75,28 dollars, après avoir atteint son plus haut niveau depuis juin. Les deux ont augmenté d'environ 5 % ou plus au cours des deux dernières sessions.

Goldman estime qu'une normalisation plus rapide des flux d'Ormuz pourrait entraîner une baisse des prix.

La banque a également révisé ses prévisions pour le quatrième trimestre 2026 pour le Brent et le WTI à 66 $ et 62 $, respectivement, et pour 2027 à 70 $ et 66 $, respectivement.