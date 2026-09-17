Goldman Sachs prévoit une hausse des taux de la Fed en octobre après un signal « hawkish »

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Goldman Sachs s'attend désormais à ce que la Réserve fédérale relève ses taux d'intérêt d'un quart de point supplémentaire en octobre, devenant ainsi l'une des premières grandes banques de Wall Street à prévoir des hausses consécutives des taux après le signal « hawkish » donné mercredi par la banque centrale américaine .

Cette prévision marque un revirement par rapport à l’avis précédent de Goldman Sachs, selon lequel la Fed avait achevé son cycle de resserrement monétaire après la hausse d’un quart de point de septembre.

Goldman a indiqué que les projections actualisées de la Fed en matière de taux, qui montraient qu’une large majorité des décideurs politiques s’attendaient à au moins une nouvelle hausse cette année, laissaient entrevoir un « scénario de base à deux hausses » pour 2026.

La société de courtage a estimé que le mois d’octobre était le moment le plus probable pour la prochaine décision, car les responsables ont présenté ce nouveau resserrement comme un moyen de favoriser « un retour plus rapide » à l’objectif d’inflation de 2 % de la Fed.

Plus tôt mercredi, la Fed avait relevé ses taux d’intérêt de 25 points de base, les portant dans une fourchette comprise entre 3,75% et 4,00%.

Goldman a estimé que la réunion s’était révélée plus « hawkish » que prévu, citant les projections de taux des responsables, une révision à la hausse du taux d’intérêt neutre et la description répétée par le président Kevin Warsh de cette mesure comme n’ayant fait que « supprimer une dose d’accommodation ».

Selon l’outil FedWatch du CME Group, les traders estiment à environ 50% la probabilité d’une nouvelle hausse des taux de la Fed d’un quart de point en octobre, une probabilité qui a fortement augmenté après que les responsables ont laissé entendre qu’un resserrement supplémentaire pourrait s’avérer nécessaire.

Les prévisions révisées de Goldman font de Bank of America Global Research la seule autre grande société de courtage à tabler sur une trajectoire de resserrement plus agressive, la BofA prévoyant des hausses de taux en octobre et en décembre.

Les marchés suivront également de près les décisions de politique monétaire de la Banque d’Angleterre, attendues plus tard dans la journée, et de la Banque du Japon vendredi, à la recherche d’indices supplémentaires sur les perspectives mondiales en matière de taux d’intérêt.