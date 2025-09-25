Goldman Sachs prévoit une croissance des fusions et acquisitions, stimulée par la consolidation du secteur, déclare son président

Goldman Sachs est plus optimiste quant aux perspectives des fusions et acquisitions, alimentées par la consolidation dans divers secteurs industriels et l'accélération probable des transactions financées par des fonds d'investissement privés, a déclaré son président John Waldron jeudi.