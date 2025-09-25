 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Goldman Sachs prévoit une croissance des fusions et acquisitions, stimulée par la consolidation du secteur, déclare son président
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 19:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs est plus optimiste quant aux perspectives des fusions et acquisitions, alimentées par la consolidation dans divers secteurs industriels et l'accélération probable des transactions financées par des fonds d'investissement privés, a déclaré son président John Waldron jeudi.

