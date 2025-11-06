 Aller au contenu principal
Goldman Sachs prévoit une baisse des taux de la BoE en décembre et un nouvel assouplissement à venir
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 17:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs s'attend à ce que la Banque d'Angleterre réduise ses taux en décembre après que la banque centrale ait laissé les coûts d'emprunt inchangés jeudi, mais le gouverneur Andrew Bailey a reconnu que les risques d'inflation avaient diminué.

Goldman Sachs, qui s'attendait à ce que la BoE réduise ses taux de 25 points de base jeudi, a revu ses prévisions pour une réduction de taux similaire en décembre.

La société de courtage prévoit que la banque centrale poursuivra son assouplissement, projetant un taux directeur final de 3 % d'ici juillet 2026, si l'inflation continue de se ralentir.

Le comité de politique monétaire de la BoE a voté de justesse le maintien du taux directeur à 4 %, Andrew Bailey laissant entendre que les données économiques à venir et l'impact du budget d'automne pourraient ouvrir la voie à une baisse des taux lors de la prochaine réunion.

Fermer

