Goldman Sachs prévoit un volume de fusions-acquisitions proche d'un record en 2026

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Le volume des opérations de fusion-acquisition de Goldman Sachs GS.N devrait cette année avoisiner le record de 2021, l'activité des entreprises stimulant les transactions, a déclaré jeudi son président, John Waldron.

“Nous sommes en passe d'approcher le record, voire de le dépasser, de 2021. Nos carnets de commandes sont bien remplis. L'activité reste soutenue”, a déclaré M. Waldron lors d'une conférence financière à New York.

“Il est intéressant de noter qu'il s'agit véritablement d'un marché porté par les entreprises.”

Goldman, premier conseiller mondial en fusions et acquisitions depuis plus de deux décennies, a bénéficié d'une forte activité mondiale en matière de transactions, qui a récemment rebondi après une forte baisse dans les semaines qui ont suivi le début de la guerre en Iran.

La société a travaillé sur plusieurs transactions de grande envergure, notamment en conseillant Unilever ULVR.L sur le projet de fusion de son activité alimentaire avec McCormick

MKC.N afin de créer une entreprise d’une valeur de 65 milliards de dollars. Les turbulences liées à la guerre en Iran et les fluctuations des valorisations n'ont pas encore freiné les transactions d'entreprises, puisque les opérations au premier trimestre ont dépassé 1 200 milliards de dollars, selon les données du LSEG, et les spécialistes des fusions-acquisitions affirment que de nombreuses autres sont en cours de préparation.

La valeur totale des fusions-acquisitions a atteint le chiffre record de 5 800 milliards de dollars en 2021.

M. Waldron a déclaré que la banque était optimiste quant au marché des introductions en bourse, ajoutant que le succès probable de certaines méga-introductions en bourse pourrait ouvrir la voie à d'autres opérations.

“Nous constatons une énorme quantité de liquidités et de capitaux dans le monde qui souhaitent être alloués à la croissance dans ce domaine, en particulier lorsqu'il s'agit d'entreprises tout à fait exceptionnelles”, a-t-il déclaré, sans citer de noms. Goldman Sachs s'est assuré la place très convoitée de chef de file dans l'introduction en bourse de SpaceX , le fabricant de fusées et de satellites d'Elon Musk.