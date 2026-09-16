Goldman Sachs prévoit un léger ralentissement de ses activités liées aux titres à revenu fixe, aux devises et aux matières premières, ainsi qu'une hausse de ses coûts

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(Ajout d'une citation d'un analyste aux paragraphes 6-7 et 11, ainsi que du cours de clôture de l'action)

* Les actions reculent de près de 4 % dans un contexte de repli du secteur

* Le directeur général affirme que l'activité actions reste solide

par Saeed Azhar et Arasu Kannagi Basil

Le directeur général de Goldman Sachs, GS.N , a déclaré mercredi qu’il s’attendait à ce que l’activité de la banque dans le domaine des titres à revenu fixe, des devises et des matières premières (FICC) affiche un léger ralentissement au troisième trimestre, contrastant avec les très bons résultats de son activité actions, ce qui a entraîné une chute du cours de son action.

Le directeur général, David Solomon , a également averti les investisseurs de s’attendre à un troisième trimestre nettement plus modéré du point de vue de la ligne d’investissement de la société, après une activité soutenue au deuxième trimestre.

« Notre activité actions reste très solide en termes relatifs. La division FICC a été un peu moins performante en termes relatifs, mais il reste encore quelques semaines avant la fin du mois de septembre », a-t-il déclaré lors de la conférence mondiale sur les services financiers organisée par Barclays.

L’action de la banque de Wall Street a chuté de près de 4 %, sous-performant les autres titres bancaires, eux-mêmes en baisse, en réaction à la décision de la Réserve fédérale américaine de relever ses taux d’intérêt.

L’activité FICC de Goldman a connu une forte volatilité cette année. Son chiffre d’affaires net a bondi de 32 % au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, mais a reculé de 10 % au premier trimestre, lorsque son activité de taux a été affectée par la volatilité liée à la guerre en Iran .

«Nous ne sommes pas particulièrement surpris, et nous avions tablé sur une baisse de 12 % en glissement trimestriel du chiffre d’affaires de la banque d’investissement et de 11 % en glissement trimestriel du chiffre d’affaires FICC pour Goldman au troisième trimestre », a déclaré Sean Dunlop, analyste bancaire chez Morningstar Research.

« Si l’on doit donner une estimation, “légèrement en baisse” pourrait même être plus optimiste que nos prévisions. »

Goldman Sachs a dépassé les prévisions de bénéfices au deuxième trimestre, grâce à une reprise des opérations de fusion-acquisition et à la volatilité des marchés, alimentée par la guerre en Iran, qui a propulsé les revenus des activités sur actions à un niveau record.

BANQUE D’INVESTISSEMENT

Brian Moynihan, directeur général de Bank of America

BAC.N , avait déclaré lundi que les commissions de banque d’investissement du secteur baisseraient d’environ 10 % au troisième trimestre, sa banque enregistrant une baisse plus marquée que le reste du secteur, ce qui a déclenché une vague de ventes sur les valeurs bancaires.

Les revenus mondiaux de la banque d’investissement ont chuté à 21,194 milliards de dollars au troisième trimestre clos le 15 septembre, contre 23,765 milliards il y a un an, selon les données de Dealogic, en raison du ralentissement des fusions-acquisitions et des levées de fonds par emprunt.

«Nous n’avons manifestement pas encore atteint le pic des opérations sur actions, mais cela devrait arriver plus tôt que tard, en l’absence de catalyseur évident à long terme pour la récente flambée des volumes de transactions sur actions», a déclaré M. Dunlop, de Morningstar.

M. Solomon a indiqué que les frais de transaction de la société étaient en hausse, alors qu’elle a accéléré certains de ses investissements technologiques.

En conséquence, les dépenses hors rémunérations de la société augmenteront de 500 millions de dollars, tandis que les provisions pour créances douteuses progresseront légèrement en raison de « quelques éléments particuliers », a déclaré M. Solomon sans donner plus de détails.