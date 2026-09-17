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Goldman Sachs prévoit désormais un nouveau relèvement des taux par la Fed en octobre
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 03:25
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs s'attend désormais à ce que la Réserve fédérale américaine relève ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion de politique monétaire d'octobre, ajoutant ainsi une nouvelle hausse à celle qu'elle avait déjà anticipée pour septembre.

Dans une note, la banque de Wall Street a indiqué qu'octobre était le moment le plus probable pour la prochaine décision, car il était tout à fait naturel de procéder à des hausses que la Fed présentait comme visant à favoriser “un retour plus rapide” à l'objectif d'inflation de 2% lors de réunions consécutives.

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