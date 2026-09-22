Goldman Sachs pourrait mettre la main sur Palmer Square

Goldman Sachs pourrait mettre la main sur la société de crédit Palmer Square Capital Management, qui supervise quelque 37 MdsUSD, selon un article de Bloomberg citant des personnes proches du dossier.

Le média américain rappelle que cette société basée au Kansas, dirigée par Chris et Angie Long, est devenue l'un des plus gros émetteurs d'obligations adossées à des prêts (CLO), profitant de la forte croissance des prêts aux entreprises regroupés en obligations.

Aucune décision n'a été prise et les discussions peuvent encore échouer, toujours selon les sources de Bloomberg, qui précise que ni Goldman Sachs ni Palmer Square n'ont accepté de commenter ces informations.

Le média souligne qu'une telle opération permettrait à la banque d'affaires new-yorkaise de se renforcer sur le marché américain des CLO, qui a quadruplé au cours des 15 dernières années pour atteindre plus de 1 300 MdsUSD.