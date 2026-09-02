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Goldman Sachs porte à plus de 5,2% sa participation dans Carl Zeiss Meditec
information fournie par Zonebourse 02/09/2026 à 14:14
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Goldman Sachs détient 5,27% du capital de Carl Zeiss Meditec après avoir franchi en hausse le seuil réglementaire des 3%, annonce mercredi le spécialiste allemand de l'optique et de l'optoélectronique.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'instruments financiers, précise le groupe dans un avis.

En date du mardi 25 août, la banque d'investissement américaine détenait directement 0,72% des droits de vote et 4,55% sous la forme d'instruments financiers.

L'action Carl Zeiss perdait 1,4% à 32 euros mercredi vers 14h00 à la Bourse de Francfort, dans un marché boursier allemand qui se repliait d'environ 0,4%.

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