Goldman Sachs' Petershill envisage de se retirer de la cote à Londres

Le groupe d'investissement britannique Petershill Partners PHLL.L a annoncé jeudi son intention de retirer ses actions de la cote à Londres et de restituer de l'argent aux actionnaires, le conseil d'administration étant devenu insatisfait de la performance et de l'évaluation du cours de l'action de l'entreprise, ce qui a porté un nouveau coup au marché des actions britanniques.

Filiale de la division de gestion d'actifs de Goldman Sachs Group Inc, Petershill a été lancée en 2007 et a fait ses débuts sur le marché londonien en septembre 2021.

Elle a déclaré qu'elle restituerait 921 millions de dollars de son capital aux actionnaires, à la suite d'un examen stratégique visant à améliorer le rendement pour les actionnaires et la perception de la société par le marché.

"Malgré les solides performances opérationnelles et financières de la société et ces initiatives stratégiques, le prix et l'évaluation de l'action de la société n'ont pas, selon le conseil d'administration, reflété de manière appropriée la qualité et la valeur sous-jacente des actifs de la société, ses solides performances financières et ses perspectives de croissance attrayantes", a déclaré le conseil d'administration.

Dans le cadre de cette proposition, les actionnaires flottants recevraient 4,15 dollars en espèces et un acompte sur dividendes de 0,052 dollar par action, soit un total de 4,202 dollars, ce qui représente une prime d'environ 35 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action.

L'opération valorise la société à 4,5 milliards de dollars.

(1 livre sterling = 1,3456)