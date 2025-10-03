 Aller au contenu principal
Goldman Sachs passe sous les 5% du capital de Forvia
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 14:07

Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF, avoir franchi indirectement en baisse, le 26 septembre, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de Forvia , au résultat d'une cession d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir, indirectement, 9 840 756 actions Forvia représentant autant de droits de vote, soit 4,99% du capital et 4,24% des droits de vote de cet équipementier automobile.

Valeurs associées

FORVIA (EX FAURECIA)
11,4650 EUR Euronext Paris +3,15%
