Goldman Sachs passe sous les 5% du capital de Forvia
information fournie par Zonebourse 03/10/2025 à 14:07
La banque d'affaires américaine a précisé détenir, indirectement, 9 840 756 actions Forvia représentant autant de droits de vote, soit 4,99% du capital et 4,24% des droits de vote de cet équipementier automobile.
Valeurs associées
|11,4650 EUR
|Euronext Paris
|+3,15%
A lire aussi
-
(AOF) - Dans un contexte de marché toujours difficile pour l'immobilier, Kaufman & Broad a dévoilé hier soir des résultats sur 9 mois conformes aux attentes et en ligne avec ses objectifs annuels. En Bourse, l’action du promoteur immobilier gagne 1,19%, à 29,80 ... Lire la suite
-
(Actualisé avec précisions sur Tesla, Lam Research, USA Rare Earth, Palantir, Rocket Pharmaceuticals et contrats à terme) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de ... Lire la suite
-
Sébastien Lecornu a renoncé vendredi à l'article 49.3 de la Constitution et redonne ainsi la main au Parlement sur le budget, un geste salué par les oppositions mais jugé insuffisant au regard des "ruptures" sur le fond qu'elles attendent. Le Parti socialiste comme ... Lire la suite
-
(AOF) - SOC Investment Group, dont le but est de soutenir les initiatives réglementaires et actionnariales visant à garantir l’indépendance et la responsabilité des administrateurs, des pratiques de rémunération raisonnables des dirigeants et des politiques environnementales, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer