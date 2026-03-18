Nvidia prépare des puces Groq qui peuvent être vendues sur le marché chinois, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrections pour indiquer que Nvidia a acquis une licence sur la technologie Groq plutôt que d'acheter la société au paragraphe 2) par Max A. Cherney et Stephen Nellis

Nvidia prépare une version de ses puces d'intelligence artificielle Groq qui peut être vendue sur le marché chinois, ont déclaré mardi à Reuters deux sources au fait du dossier. Nvidia a obtenu une licence pour la technologie de Groq, une start-up spécialisée dans les puces d'intelligence artificielle, à la fin de l'année dernière dans le cadre d'un accord de 17 milliards de dollars et a présenté une nouvelle gamme de produits basés sur ses puces lors de sa conférence annuelle pour les développeurs à San Jose, en Californie, cette semaine.

La décision de développer une version des puces pour le marché chinois intervient alors que le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que l'entreprise avait relancé la production de ses puces H200, le prédécesseur de sa puce phare actuelle, après avoir obtenu des licences d'exportation de l'administration du président américain Donald Trump et des commandes d'achat de la part de clients chinois.