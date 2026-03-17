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Goldman Sachs passe sous les 5% du capital de Forvia
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 13:15

Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 11 mars, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, le seuil de 5% du capital de Forvia , au résultat d'une cession d'actions hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir indirectement 9 797 545 actions Forvia représentant autant de droits de vote, soit 4,97% du capital et 4,23% des droits de vote de l'équipementier automobile français.

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