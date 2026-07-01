Goldman Sachs nomme Bosworth au poste de directeur juridique par intérim

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Goldman Sachs GS.N a nommé mercredi Michael Bosworth au poste de directeur juridique par intérim et membre de son équipe de direction, en remplacement de Kathryn Ruemmler, qui a quitté ses fonctions le 30 juin.

Mme Ruemmler a démissionné cette année de ses fonctions de directrice juridique et de directrice des affaires juridiques après que des documents publiés par le ministère américain de la Justice ont révélé qu’elle avait accepté des cadeaux de la part de Jeffrey Epstein , défunt délinquant sexuel, et qu’elle l’avait conseillé sur la manière de répondre aux questions des médias concernant ses crimes. Sa démission a pris effet le 30 juin.

Elle témoignera mi-juillet devant la commission de surveillance de la Chambre des représentants américaine chargée d’enquêter sur l’affaire Epstein.

Les élus démocrates américains Elizabeth Warren et Raja Krishnamoorthi ont fait part de leurs inquiétudes au directeur général de Goldman Sachs, David Solomon, concernant son intention présumée de conserver la juriste de haut rang Ruemmler en tant que conseillère malgré ses liens avec Epstein.

Goldman Sachs a refusé de commenter le rôle de conseillère de Ruemmler.

La banque de Wall Street a également nommé Ericka Leslie, sa directrice administrative, au sein de son équipe de direction, selon le site web de la banque.